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Haber Giriş: 15.06.2020 - 12:11,Son Güncelleme:

Panasonic, prototip solunum cihazları üretmeye başladı

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Panasonic, prototip solunum cihazları üretmeye başladı
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Panasonic çalışanları, Galler hükümetinin isteği üzerine düzenleyici makam onayı için parça temin etmeye, cihazları üretmeye ve bu cihazları klinik denemelerde kullanmaya başladı.

Panasonic Üretim İngiltere'nin Cardiff'teki tesisinde COVID-19 hastalarına yardımcı olmak için 80 prototip solunum cihazı üretildi. Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı (Continuous Positive Airway Pressure, CPAP) olarak da bilinen acil solunum desteği, Carmarthen'deki Glangwili Hastanesi'nden Dr. Rhys Thomas ve mühendislik firması CR Clarke & Co.'dan Maurice Clarke tasarladı. Üretim merkezinde görev alan Panasonic çalışanları, Galler hükümetinin isteği üzerine tüm gün parça temin etmeye, cihazları üretmeye ve bu cihazları klinik denemelerde kullanmaya başladı.
 
Cihaz, ilk olarak İngiltere'de kullanılan tüm ilaçların ve tıbbi cihazların düzenlenmesinden sorumlu olan Sağlık ve Sosyal Bakım Departmanı'nın bir yürütme ajansı olan İlaçlar ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Ajansı tarafından onaylandı. Şu anda klinik denemeler devam ediyor ve ihtiyaç halinde 1.000 adet cihaz üretmek için Panasonic tesisi hazırda bekliyor.
 
CPAP cihazı, Koronavirüs hastalarına kontrollü pozitif basınç akışı ve yüksek oksijenli hava vererek kanlarındaki oksijen seviyesinin iyileşmesine yardımcı oluyor. Solunum desteği, Yoğun Bakım Ünitesi tedavisinde invaziv mekanik ventilasyon gerektiren hasta sayısını azaltabiliyor.
 
Panasonic tesisindeki 400 personel; tasarımın, parça tedarikinin ve üretimin iyileştirilmesine yardımcı olmak için bir uzmanlığını bir araya getirdi. Dayanıklı notebook ve tablet üreten Kurumsal Mobil Çözümler tarafından ve Ev Cihazları Birimi'nden oluşan ekip, CPAP'lar için yeni üretim hattını sadece iki günde oluşturdu. Prototipler, destek talebi geldikten sadece 3 hafta sonra teslim edildi.
 
Panasonic tesisindeki çalışanlar da Koronavirüs salgını sırasında yardımcı olmak için birçok inisyatifte rol aldı. Bu inisiyatifler arasında Galler hükümeti'nin bir başka isteği üzerine Güney Galler Üniversitesi tarafından geliştirilen ve kandaki oksijeni ölçen oksimetre üzerinde Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) testlerinin yapılması ve sonuçların raporlanması da yer alıyor. Buna ek olarak mühendisler 3D yazıcıları kullanarak Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) için Kişisel Koruma Ekipmanı üretti ve şirket de hastaların izolasyon sırasında sevdikleriyle iletişime geçebilmesi için TOGUHBOOK mobil bilişim cihazları bağışladı.
 

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