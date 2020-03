Panasonic Microsoft bulut çözümü sağlayıcısı programına katıldı

Müşteriler artık Panasonic'in dayanıklı Windows mobil cihazlarını bulut temelli yapılandırma ve kullanıma alma hizmeti olan Windows Autopilot ile hizmete alarak, BT'nin yönetimi için harcanan süreyi büyük ölçüde azaltıyor ve kullanıcı deneyimini iyileştiriyor.



Müşteriler Windows 10 Pro'lu Panasonic TOUGHBOOK notebook veya tabletlerin siparişlerini verirken yapılandırmayı ve hizmete alma işlemlerini Windows Autopilot ile yönetme seçeneğini tercih edebiliyorlar. Panasonic daha sonra cihazların donanımını Cardiff'teki Avrupa yapılandırma ve hizmet merkezinde buluta kaydediyor. Bu hizmet, her cihazın yapılandırma ayarının buluta gönderilmesini sağlıyor. Bir sonraki aşamada cihazlar doğrudan kullanıcılara gönderiliyor. Kullanıcılar da cihazı kutudan çıkardığında ve kendilerine verilen bilgilerle giriş yaptığında, şirketlerine ait kurulum için gerekli yapılandırma bulut üzerinden otomatik olarak cihaza ulaştırılıyor.



Windows Autopilot, ilk hizmete alımdan ömrünün sonuna kadar Windows cihazlarının yaşam döngüsünün her aşamasını hem BT hem de son kullanıcılar için basitleştiriyor. Bulut temelli hizmetlerden faydalanan Autopilot, hizmete almanın, yönetmenin ve cihazları kullanımdan çıkarmanın genel maliyetlerini, BT departmanının bu işlemler için harcaması gereken zamanı ve yönetmesi gereken altyapı miktarını düşürürken son kullanıcılara kolay bir kullanım sunarak azaltıyor.