Panasonic AK-HC3900 HD HDR stüdyo kamera sistemini tanıttı

AK-HC3900'ü öne çıkaran iyileştirmeler arasında tam eşzamanlı HDR/SDR özellik seti, genişletilmiş çoklu format özelliği (1080: 59,94p, 50p, 59,94i, 50i, 29,97PsF, 25PsF, 23,98PsF; 720: 59,94p/50p) ile gelecekte gerçek 4K ve 2.000TV yatay çözünürlüğe sahip 4K 60p/50p prodüksiyona yükseltme seçeneği yer alıyor.



AK-HC3900, 59,94Hz'de (2,000 lx) F10 düzeyinde yüksek hassasiyete ve 62 dB'lik S/N oranına (sinyal/gürültü oranı) ulaşıyor. Kamerada tümleşik bir motorlu ND filtresi bulunuyor. Yeni uygun maliyetli AK-HCU250 kamera kontrol ünitesi (CCU), yeni AK-HRP250 uzaktan çalıştırma paneli (ROP) ile birlikte yüksek kaliteli sıkıştırılmamış video ve kontrolü optik fiber aracılığıyla kamera başlığına bağlayarak veya SMPTE Hibrit kablosunu kullanarak kameraya güç veriyor.



Yeni CCU, eş zamanlı HDR/SDR çıkışı, HC3900'ün genişletilmiş çoklu format özelliği ve 4K yükseltme yolu ile birlikte HC3800'ün tüm sistem özelliklerini barındırıyor. Yeni özellikler arasında 3G ana yolu ve 3G prompter özellikleri de yer alıyor. Yeni ROP, kolay kurulum için artık PoE gücünü (güç kaynağına ihtiyaç yok) içeriyor.



Hem CCU hem de ROP, çeşitli ayarları depolamak veya aygıt yazılımını yükseltmek amacıyla kullanılabilecek SD kart yuvaları barındırıyor. Kamera operatörleri, AK-HVF100GJ dokuz tipi ve AK-HVF75G yedi tipi LCD renkli modeller olmak üzere iki elektronik vizör seçeneğine sahip.



AK-HC3900, AK-HCU250 ve AK-HRP250, 2020 takvim yılının dördüncü çeyreğinde piyasada olacak ve fiyatları ilerleyen günlerde açıklanacak.



Temel Özellikler



1. Sahip olduğu büyük görüntü sensörü sayesinde yüksek çözünürlük, yüksek hassasiyet ve düşük gürültü sağlar.



2. Lensinde Renk Sapması Telafisi (CAC) donanımı bulunur ve odaklama yardımı fonksiyonu ile Dinamik Aralık Genişletme (DRS) fonksiyonuna sahiptir.



3. Yüksek Dinamik Aralığı (HDR) ve ITU-R BT.2020 geniş renk alanını destekler.



4. 4K yükseltmesini destekler (isteğe bağlı).



