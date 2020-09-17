Pamukkale Üniversitesi’nin roket takımından TEKNOFEST 2020’de önemli başarı

PAÜ Mühendislik Fakültesi’nde okuyan öğrenciler tarafından 2018’de kurulan Hazar Roket Takımı, ürettikleri roketle, TEKNOFEST 2020’ye katıldı. Hazar Roket Takımı, Aksaray Hisar Roketsan Atış Tesisleri’nde yapılan yarışmalarda bin metre orta ve 6 bin metre yüksek İrtifa kategorilerinde Türkiye birincisi olmayı başardı.



PAÜ’nün ekibi bu yıl TEKNOFEST Roket Yarışması’na özel olarak verilen En İyi Tasarım Ödülü’nün de sahibi oldu. Hazar Roket Takımı geçtiğimiz yıl aynı yarışmada, Yüksek İrtifa kategorisinde Türkiye birinciliğini elde etmişti.



Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, ekibin elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduklarını belirterek, Takımızın elde ettiği bu başarı, ortak akıl, bilgi ve tecrübenin en nihayetinde başarıyı getireceğini bizlere göstermektedir" dedi.



