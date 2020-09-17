MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriPamukkale Üniversitesi’nin roket takımından TEKNOFEST 2020’de önemli başarı
GeriTeknoloji Pamukkale Üniversitesi’nin roket takımından TEKNOFEST 2020’de önemli başarı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 17.09.2020 - 07:31 | Son Güncelleme:

Pamukkale Üniversitesi’nin roket takımından TEKNOFEST 2020’de önemli başarı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pamukkale Üniversitesi’nin roket takımından TEKNOFEST 2020’de önemli başarı
Abone Olgoogle-news

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hazar Roket Takımı, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), 2020’de Orta ve Yüksek İrtifa Roket kategorilerinde en yüksek puanları alarak her iki kategorinin de birincisi oldu.

PAÜ Mühendislik Fakültesi’nde okuyan öğrenciler tarafından 2018’de kurulan Hazar Roket Takımı, ürettikleri roketle, TEKNOFEST 2020’ye katıldı. Hazar Roket Takımı, Aksaray Hisar Roketsan Atış Tesisleri’nde yapılan yarışmalarda bin metre orta ve 6 bin metre yüksek İrtifa kategorilerinde Türkiye birincisi olmayı başardı.

PAÜ’nün ekibi bu yıl TEKNOFEST Roket Yarışması’na özel olarak verilen En İyi Tasarım Ödülü’nün de sahibi oldu. Hazar Roket Takımı geçtiğimiz yıl aynı yarışmada, Yüksek İrtifa kategorisinde Türkiye birinciliğini elde etmişti.

Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, ekibin elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduklarını belirterek, Takımızın elde ettiği bu başarı, ortak akıl, bilgi ve tecrübenin en nihayetinde başarıyı getireceğini bizlere göstermektedir" dedi.

Klipsch T5 True Wireless Kulaklık incelemesiİlk kez bir ürününü deneyimlediğimiz Klipsch'in yeni kablosuz kulaklığı T5 True Wireless'ı yakından inceledik.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle