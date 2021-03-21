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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 21.03.2021 - 13:42 | Son Güncelleme:

Pamuk eller cebe: İşte Twitter'ın ücretli özelliği

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Pamuk eller cebe: İşte Twitter'ın ücretli özelliği

Mikro blog platformu Twitter ekstra özellikler için ücret talep etmeyi planlıyor. Sızan bir ekran görüntüsü ile Twitter'In hangi özellikler için ücret talep edeceği ilk kez ortaya çıktı.

Twitter, popülaritesine rağmen reklam gelirlerinde istediği seviyede artışın yaşanmaması sonrası bir süredir alternatif yollar arıyor.

Mikro blog platformunun ekstra özellikler için ücretli aboneliğe geçmeyi planladığı bir süredir sıklıkla dile getiriliyordu.

Jane Manchun Wong isimli bir araştırmacı "tweet'i geri al" hizmetinin paralı servislerden birisi olacağını gözler önüne seren bir görüntü yayınladı.

Wong, bu özelliğin "tweet'i sil" özelliğinden farklı olacağını, söz konusu ücretli özellik ile tweet'lerin gönderilmeden durdurabileceğinin altını çizdi.

Geçtiğimiz ay Twitter’ın gelir ürünleri sorumlusu Bruce Falck Bloomberg'e 'ücretli özellik' ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Söz konusu açıklamada ücretli modelin masadaki opsiyonlardan biri olduğu, ancak şu an için farklı seçeneklerin erken keşif aşamasında olduğu bilgisine yer verilmişti.

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