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Teknoloji
BBC Türkçe
Haber Giriş: 28.04.2020 - 06:35,Son Güncelleme:

Pakistan solunum cihazı prototipi geliştirdi

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Pakistan solunum cihazı prototipi geliştirdi
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Pakistan’daki Karaçi ketninde mühendisler bir solunum cihazı prototipi geliştirdi.

NED Mühendislik ve Teknoloji Üniversitesi’nin ekibi, cihazın son testlerinin yapılmakta olduğunu ve bu hafta klinik testlere başlanacağını, bir hafta sonra da üretime başlanabileceğini duyurdu.

Bu girişimin arkasındaki kişi olan Dr. Riazuddin, BBC Urduca’ya yaptığı açıklamada bu cihazın hem soluk borusundan geçecek şekilde hem de yüze takılan maskeyle kullanıma uygun olduğunu söyledi.

Pakistan’da bugüne kadar 12 bin 500 vaka tespit edildi. Ölü sayısı ise 269.

Yetkililer, virüsün Ramazan ayında daha hızlı yayılabileceği uyarısında bulunuyor.

Dijital dönüşümün altın anahtarı: Hibrit bulut Özellikle son günlerde yaşanan süreçten dolayı pek çok işletme kendini dijital dönüşümün içinde buldu. Kimi işletmeler bu dönüşüme hazırlıksız yakalanırken, kimi de bu döneme hızlıca uyum sağladı. Dijital dönüşümün önemli bir parçası da bulut teknolojileri ve elbette hibrit bulut. Bu kapsamda Netaş Kurumsal Pazarlar Çözüm ve Proje Yönetimi Kıdemli Direktörü Yıldız Asılyazıcı, içinde bulunduğumuz süreci değerlendirerek bulut teknolojilerinin işletmeler için önemini paylaştı; ayrıca bu kapsamda Netaş ile Dell Technologies arasındaki işbirliğinin detaylarını Hürriyet'e anlattı.(Sponsorlu İçerik)
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