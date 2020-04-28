Pakistan solunum cihazı prototipi geliştirdi

NED Mühendislik ve Teknoloji Üniversitesi’nin ekibi, cihazın son testlerinin yapılmakta olduğunu ve bu hafta klinik testlere başlanacağını, bir hafta sonra da üretime başlanabileceğini duyurdu.

Bu girişimin arkasındaki kişi olan Dr. Riazuddin, BBC Urduca’ya yaptığı açıklamada bu cihazın hem soluk borusundan geçecek şekilde hem de yüze takılan maskeyle kullanıma uygun olduğunu söyledi.

Pakistan’da bugüne kadar 12 bin 500 vaka tespit edildi. Ölü sayısı ise 269.

Yetkililer, virüsün Ramazan ayında daha hızlı yayılabileceği uyarısında bulunuyor.