Pak-C'nin ilk partisi, Sağlık Bakanlığına hibe edilecek

Bilişim Vadisinden yapılan açıklamaya göre, Pak-C, kullanıcıların konforlu, izole ve güvenli bir ortamda görevlerini yerine getirmeleri için geliştirildi. Kat kat maske veya siperlikler yerine daha kullanışlı bir sistemde tasarlanan Pak-C, 3 aylık tasarım sürecinin ardından gerekli test ve değerlendirmelerden geçtikten sonra TSE EN 12941 sertifikasını aldı.

Pak-C'de, kullanıcısının beline bir kemer aracılığıyla bağlı bir ünite bulunuyor. Bir kilogramdan daha hafif bu ünitede, elektronik cihazlara güç sağlayan batarya yer alıyor. Kullanıcının baş bölgesini dış ortamdan tamamen izole eden bir maske ve onu üniteyle irtibatlandıran hortum aracılığıyla sistem tamamlanıyor.

Ünitenin içinde bulunan fan, dışarıdaki havayı yine ünitenin içinde bulunan hepa filtre yardımıyla temizlemesinin ardından hava, hortum aracılığıyla maskeye iletiliyor. Bu şekilde dış ortamdaki havanın devamlı filtre edilerek maskenin içine aktarılması sağlanıyor.

Pak-C, Milli Teknoloji Hamlesi'ni ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmesi amacıyla kurgulanan, Türkiye'nin en büyük teknoloji merkezi niteliğindeki Bilişim Vadisi ile burada yer alan Argetech'in ortak projesi olarak hayata geçiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Doğu Marmara Kalkınma Ajansı da projeye destek verdi.

"İthal ikame sistem"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, Pak-C benzeri ürünlerin Türkiye'de üretiminin olmadığını belirterek "Bu ürün daha önce yurt dışından ithal ediliyordu. Tüm sistemi satın almaya kalksanız yaklaşık 2 bin 400 avro gibi bir faturayla karşı karşıya kalacaksınız. Biz çok daha uygun maliyetlerle ithal ikame olan bu sistemi geliştirdik." ifadelerini kullandı.

Pak-C'nin sağlığın yanı sıra enerji, madencilik ve gemi sektöründe acil durum maskesi olarak kullanılabildiğine işaret eden İbrahimcioğlu, ilk partide üretilen 200 Pak-C'yi Sağlık Bakanlığına hediye edeceklerini bildirdi.

İbrahimcioğlu, bunun manevi değerinin çok büyük olduğunu ifade ederek "Sağlık ordumuza bir nebze de destek olabiliyorsak ne mutlu bize." değerlendirmesinde bulundu.

"Sinerjiyle ürettik"

Argetech Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Halit Ellialtı da ekip arkadaşlarının önemli bir kısmının sağlık personeli yakını olduğuna dikkati çekerek "Bu cihazı geliştirmemizdeki etkenlerden biri buydu. Bir diğeri de daha önce tıbbi cihaz tecrübemizin olmasıydı. Bu ikisinin oluşturduğu sinerjiyle cihazımızı geliştirdik." ifadelerini kullandı.

Pak-C'nin dışarıdaki havayı yüzde 95 filtre ettiğini aktaran Ellialtı, şu bilgileri verdi:

"Maskeye ünite dışından hava gelmediği için içerisi hep kuvöz havası olarak kalıyor. Bu cihazı taktığınız zaman içinden 3 saate kadar size kuvöz havası aktarıyor. Gözü tamamen kapattığı için de dış etkenlerden korunmuş oluyorsunuz. Ünite hariç tüm parçalarını, bütün plastik parçaları yerli üretim 3D yazıcılarla bastık. İlerleyen dönemde bu ürünü ticarileştirip satışa sunacağız."

"Projeyi kazandı"

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Türkiye'deki 26 kalkınma ajansıyla Kovid-19'a karşı mücadele ve dayanıklılık programı başlattığını belirterek "Bu bir mali destek programıydı. Biz de bölgemizdeki 5 ilde bu programı ilan ettik. Sonuçta 2 projeye destek olduk. Projelerden bir tanesi Bilişim Vadisinin başvuru sahibi olduğu Pak-C projesi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Pak-C’ye verdikleri destekten dolayı çok mutlu olduklarını vurgulayan Çöpoğlu, "Gerçekten yenilikçi bir ürün. İnşallah hem ulusal piyasalarda hem yurt dışında, küresel piyasalarda ilgi görür. Ben de test ettim. Nefes almada bir sorun yaşamadım. Gerçekten kullanımı kolay, ergonomik, rahat bir ürün." ifadelerini kullandı.

Pak-C'nin yerli ve milli imkanlarla üretilmesinin cari açığın kapatılmasına da katkı sağlaması bekleniyor.



