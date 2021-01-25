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GeriTeknoloji Özel harekat polisleri, sanal ortamda çatışma eğitimi alıyor
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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 25.01.2021 - 08:25 | Son Güncelleme:

Özel harekat polisleri, sanal ortamda çatışma eğitimi alıyor

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Özel harekat polisleri, sanal ortamda çatışma eğitimi alıyor
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Emniyet Genel Müdürlüğü, özel harekat polislerinin sanal ortamda yaptığı operasyonel eğitime ilişkin klip paylaştı.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, Özel Harekat Başkanlığı bünyesindeki Sanal Taktik Eğitim Merkezi'nde (SATEM) sanal operasyona katılan özel harekat polislerinden görüntüler yer alıyor.

Operasyona bilgisayar kontrollü giyilebilir teknolojiyle katılan özel harekatçılar, suçlularla yaşanabilecek çatışmayı sanal ortamda tecrübe ediyor.

Paylaşımda, "Uçak kaçırma, metro ve hücre evi baskınları... Özel harekat polislerimiz, çatışma şartlarına sanal ortamda hazırlanıyor..." ifadeleri kullanıldı.

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