Oyunlarda hileyi önlemek için "Anti-Cheat" programları artıyor

Dünyanın dört bir yanında gelişen oyun dünyasının ihtiyaçları da gün geçtikçe artıyor. İhtiyaçlarını karşılamak isteyen oyun şirketleri her zaman güven veren partnerler arayarak doğru kaynaklardan yola çıkmak istiyor. Bu ihtiyaçlardan en büyüğü olan Anti-Cheat programları ise gün geçtikçe gelişerek oyun dünyasına hizmet vermeye devam ediyor. Oyun sektörüne 360 derece pazarlama hizmeti veren Gaming in Turkey oyun ajansı, çalışmalarını büyük bir özenle sürdüren XINGCODE3 Anti-Cheat programının Türkiye ve MENA’da daha etkili bir kitleye ulaşması adına Wellbia ile iş birliği yaptıklarını duyurdu.



Bütün oyun platformlarına kolay ve hızlı bir şekilde entegre olabilen Anti-Cheat hizmeti sağlayan XINGCODE3 aynı zamanda kullanıcılarına yüzde 30 oranda daha düşük bir maliyet sunuyor. Tüm oyun motorları ile uyumlu çalışan performansıyla 10 yılı aşkın süredir 300’den fazla oyun deneyimine sahip en güçlü Anti-Cheat programı olarak ön plana çıkıyor.



Günümüzde esporun da gelişmesiyle birlikte oyunlardaki adil ortamın korunması daha önemli bir hal alıyor. Tam bu noktada devreye giren XIGNCODE3, oyunlarda hile kullanan oyuncuları engelleyerek adil bir oyun ortamı sağlamayı hedefliyor. Aynı zamanda bu program, oyun geliştiricilerinin ve yayıncılarının hile türü saldırılara karşı kendilerini savunabilmeleri için bir kale görevi görüyor. Bu sayede oyun içi ekosistem korunarak sağlıklı çalışma ortamı her zaman ön plana çıkabiliyor.



XIGNCODE3, Anti-Cheat konusundaki olanakların hepsini PC, mobil ve konsol oyunlarında sağlamaya büyük bir titizlikle devam ediyor. PC platformundaki oyunlar için hile kullanan kullanıcıları tespit ederek sistem üzerinden yasaklanmalarını sağlıyor. Yabancı bağlantıları ve yetkisi olamayan IP adreslerini tespit ediyor. Canlı oyun sunucusu üzerinden gerçek zamanlı güvenlik güncelleme uygulaması sunuyor. Hile tespitinden sonra sistemden uzaklaştırılan oyuncular için ise ban listesi kontrolü sağlayarak bu platformda birçok hizmet veriyor.



Aynı zamanda Android ve iOS platformları için de en önemli noktalardan biri olan ödeme sistemlerinde büyük bir güvenlik duvarı örerek sağlıklı bir alışveriş ortamı sunuyor. Bununla birlikte konsol platformları olan PlayStation, Xbox ve Nintendo Switch için hizmet veren XIGNCODE3, Radar, Jailbreak ve oyun dünyasında bilinen hile gruplarına karşı koruma sağlıyor.