Oyunlarda hile yapanlar şimdi yandı

Netmarble Türkiye, Wolfteam için Easy Anti-Cheat uygulaması ile işbirliğine gitti. Dünya çapında oynanan popüler çok oyunculu PC oyunlarına, hilecilik ve siber korsanlık teşebbüslerine karşı gelişmiş hibrit teknolojilerle hizmet veren Easy Anti-Cheat, artık Wolfteam oyuncularının daha güvenli bir ortamda oynamasını sağlayacak.

Uzun süren bir araştırma ve test aşamasının ardından Netmarble Türkiye tarafından tercih edilen Easy Anti-Cheat uygulamasının, Wolfteam’de gerçekleşecek hileleri yüzde 99 oranında engellemesi bekleniyor.

“Hile programı oyunu ve oyuncuyu iyi tanımalı”



Netmarble Türkiye PC Oyun Direktörü Cem Kone : “Online oyunların neredeyse tamamında hile büyük bir sorundur ve sürekli olarak mücadele etmeyi gerektirir. Yakından takip ettiğimiz ve online oyunlar üzerinde en etkili olduğunu düşündüğümüz Easy Anti-Cheat geliştiricileri ile bir süredir görüşmelerimiz devam ediyordu. Bu tarz hile programlarının oyuna entegre edilmesi uzun zaman alabiliyor. Hile programının doğru ve istenilen seviyede çalışması için öncelikle oyuncuyu ve oyunu iyi tanıyor olması oldukça önemli. Bu bağlamda bir süredir hile ve oyuncu profillerimizi inceledik ve Easy Anti-Cheat ile devam etme kararı aldık” dedi.

Wolfteam anti-hile ekibi



Wolfteam için hilelere karşı özel bir ekip görev yapıyor. Bu ekip, oyuna eklenecek en ufak bir içerikle ortaya çıkabilecek yeni açıklara ve hilelere karşı sürekli olarak hile gözlemlerini ve testlerini yürütüyor, raporlamalarını gerçekleştiriyor. Ayrıca oyunculardan alınan geri bildirimler de ekibin hilesiz ve keyifli bir oyun ortamı yaratmasına yardımcı oluyor.

Bu değişiklikteki ana amacın hile güvenliğinin daha iyi sağlanması olduğunu belirten Cem Kone : “Easy Anti-cheat uygulamasını test ettik ve daha iyi bir sonuç aldığımız için birlikte çalışma kararı aldık. Easy Anti-cheat ile yaptığımız test sonuçları oldukça iyi gidiyor ve çok iyi sonuçlar elde ediyoruz. Wolfteam’de hilesiz bir oyun deneyimini yaşatmak adına ekiplerimiz 7/24 çalışıyor” dedi.