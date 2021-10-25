Oyuncuların dünyasına sesleniyor

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Casper, Excalibur için hazırladığı yeni reklam filmini yayınladı. Oyuncuların Excalibur kullanarak oyunun hakkını vermeye davet edildiği reklam filminde her oyuncunun yaşadığı kaybetme korkusu ve hüsran, eğlenceli bir dille ele alınıyor. “Tuş basmıyor!”, “Bu kadar hızlı olamaz, kesin hile yapıyor!”, ve “Ekran dondu ya!” gibi oyuncu dünyasına dair söylemleri yansıtan reklam filmi, Excalibur deneyiminin dinamik bir görsel anlatımıyla da dikkat çekiyor.

Gliese İstanbul imzası taşıyan reklam filminin yönetmen koltuğunda Murad Küçük oturuyor.