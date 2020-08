Oyunculara Marvel’s Avengers sürprizi

Marvel's Avengers Açık Betası 21-23 Ağustos tarihleri ​​arasında tüm PlayStation 4, Xbox One ve PC oyuncuları için mevcut olacak.

Beta, oyunun tek oyunculu kahraman görevlerinden dördünü, üç HARM Room zorlu mücadelesini, dört War Zone ve beş Drop Zone içeriyor. Tüm bu içerik, saatlerce süren Süper Kahraman aksiyonu ekliyor. War Zones ve Drop Zones, oyuncunun kadrosundaki kahramanlardan herhangi biriyle tek başına veya en fazla dört oyunculu gruplar halinde işbirliği içinde oynanabilir.

Square Enix Members ve Epic Games hesaplarını birbirine bağlayan ve betanın üç HARM Room zorlu mücadelesini tamamlayan PlayStation 4 ve Xbox One oyuncuları, Epic Games'in oynaması ücretsiz Fortnite oyununda bonus Hulkbuster stili ve Hulk Smashers Kazması kazanacak.



Geliştirici Crystal Dynamics'in stüdyo başkanı Scot Amos, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Önceki beta hafta sonlarımız, milyonlarca oyuncunun en sevdikleri Süper Kahramanlar olarak takım kurup düşmanları ezmek için on milyonlarca saat harcadıklarını görmüştü," diyor ve ekliyor:



"PlayStation 4, Xbox One ve PC'de oynamak isteyen herkese betayı açmayı gerçekten dört gözle bekliyoruz, böylece onlar da Dünyanın En Güçlü Kahramanları rolünü üstlenebilsinler."