Oyuncular seçecek, 10 bin dolar bağış yapılacak

Riot Games, kurumsal sosyal sorumluluk alanında girişimde bulunarak 2019 Ekim ayında kâr amacı gütmeyen Riot Games Toplumsal Etki Fonu'nu hayata geçirmişti. Bu kapsamda şirket, League of Legends şampiyonlarından Karma için hazırlanan Şafakgetiren Karma kostümüyle özel bir oyun içi bağış toplama kampanyası başlatmıştı. Dünyadaki tüm oyuncularıyla gerçekleştirdiği bu kampanya sonucunda Riot Games, 6 milyon dolar toplamayı başardı. Toplanan paranın büyük bir bölümü, her bir sunucuda ne kadar gelir elde edildiğine bağlı olarak bölgelerin bağış havuzuna eklenecek.

Bağış yapılacak kurumu oyuncular belirleyecek

Riot Games Toplumsal Etki Fonu; yerel ofisler ve GlobalGiving'in yardımıyla etkili, faydalı ve toplulukların önemli sorunlarıyla ilgilenen 46 kâr amacı gütmeyen partner belirledi. Bu kapsamda Türkiye’den Tohum Otizm Vakfı, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı belirlendi.

Şimdi ise şirket, Şimdi ise şirket, 10 Nisan saat 20.00’dan 23 Nisan 2020 tarihine kadar oyuncularını League of Legends İstemcisi üzerinden, bağış yapılacak kurumu belirlemeye davet ediyor. Oyuncular bu üç kurum arasından, topluma en faydalı olduğunu düşündüğü birine oy verebilecek. Oyuncuların kendi toplumundaki sorunları daha yakından tanıdığının farkında olan şirket, bu kampanyayı oyuncularla birlikte el ele yürütüyor. Oy verme sürecinin sonunda en çok oy alan kâr amacı gütmeyen yerel kurum bölgesel bağış havuzunun %50'sini, diğerleriyse %25'ini alacak. Her kurum en az 10.000 dolar kazanacak.