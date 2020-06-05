Oyuncular oynadıkça maske bağışında da bulunacak

Kullanıcılar, en sevdikleri PC veya mobil oyunların; Razer Silver kazanmaya uygun olup olmadığını, PC ve Android mobil cihazlar için ücretsiz olan oyun optimizasyon yazılımı Razer Cortex'in Paid to Play listesinden kontrol edebilir. Oyunları Razer Cortex kullanarak başlatan oyuncular bu şekilde; Razer donanımları, dijital hediye kartları ve oyunlar gibi çeşitli ödülleri almaya hak kazandıkları Razer Silver'ları biriktiriyorlar. Şimdi ise oyuncular, sağlık çalışanlarına bağışlanacak maskeleri desteklemek için Razer Silver'larını da kullanabilirler.

Razer İcra Kurulu Başkanı Min Liang Tan konu hakkında “Bugün tüm oyun topluluğuna en iyi yaptığımız şeyi yapmaya; yani evde oturup oyun oynamaya devam etmeye davet ediyoruz, ki bu sefer iyi de bir amacımız var!” dedi. “Razer’ın yazılım ve hizmet ekosistemi her zaman oyunculara yönelik olmuştur, şimdi ise oyun topluluğunu Razer’ın önemli COVID-19 girişimlerine doğrudan katkıda bulunmasına izin vermenin bir yolunu sağlıyoruz."

Maske bağışlamak için oyun oynayın

Paid to Play programına ek olarak, oyuncular ayrıca oyun ve eğlence dünyasının en büyük birleşik sanal parası olan Razer Gold ile maske bağışlarına katkıda bulunabilirler. Razer Gold'a kaydolduktan sonra, kullanıcılar hoş geldin hediyesi olarak 1000 Razer Silver alacaklar. Daha fazla Razer Silver kazanmak için oyuncular, en sevdikleri oyunlara veya oyun paralarına Razer Gold harcayabilirler. Kullanıcılar daha sonra birikmiş Razer Silver'larını sağlık çalışanlarına cerrahi maske bağışını desteklemek için kullanabilirler. Şimdiye kadar, dünya çapında oyuncular tarafından oluşturulan Razer Silver gücü ile 30.000'den fazla maske bağışlandı.

Bu yeni girişim, Razer’ın COVID-19 salgını sırasında toplulukları ve işletmeleri desteklemek için devam eden #RazerForLife kampanyasının bir parçası. Bağışlanacak maske adedi, Razer'ın dünyadaki topluluklara bağışlamayı planladığı 1 milyon maskeye ek olacak.