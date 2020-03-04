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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 04.03.2020 - 08:23,Son Güncelleme:/

Oyuncu kulaklığı, oyuncu faresi derken şimdi de oyuncular için yatak yaptılar

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Oyuncu kulaklığı, oyuncu faresi derken şimdi de oyuncular için yatak yaptılar
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eSpor kategorisinin günden güne büyümesiyle birlikte oyunculara yönelik ürünlerin sayısında da büyük bir artış yaşanıyor. Oyuncu faresi, oyuncu kulaklığı, oyuncu klavyesi, oyuncu bilgisayarı, oyuncu mikrofonu derken şimdi de oyuncu yatağı konsepti ortaya çıktı.

Oyuncularla ilgili sunulan aksesuarlara bu kez 'yatak' geldi. Oyuncuların gece gündüz ayırt etmeksizin oyunlarıyla baş başa olduğunun bilincinde olan Japonya merkezli Bauhütte isimli şirket, oyunculara özel yatak konsepti geliştirdi. Yatağa bakıldığında bir oyuncunun yataktan çıkması için pek bir gerekçesi de kalmıyor. Oyunu rahatça oynayabileceği bir ortam, aynı zamanda uyumasını sağlayan bir yatak ve uzanıp telefonunu rahatça kurcalayabileceği bir telefn tutacağı da dahil her şey düşünülmüşe benziyor. 

Yatağım ortopedik olmasına özen gösteren şirket, oyuncuların saatlerce rahatsız olmadan yataklarında kalabilmesini amaçlıyor. 

Oyuncu kulaklığı, oyuncu faresi derken şimdi de oyuncular için yatak yaptılar

Yatağın ayak kısmında çift monitöre uygun geniş bir masa yer alıyor. Kenar kısımda 90 derece oyuncuya doğru hareket edebilen bir klavye sehpası var. Kalan 3 masa ise yiyecek, içecek ve diğer eşyalar için raflara sahip. Yine bir tablet standı da unutulmamış. Bunlar setten ayrılabiliyor.

Ürünün en merak edilen kısmı ise elbette fiyatı... Bu konforu arayan ve evine götürmek isteyen oyuncuların 1050 doları gözden çıkarması gerekiyor. 

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