Oyuncu faresi satıyordu, şimdi maske üretecek

Son günlerdeki büyük salgın karşısında Razer CEO’su Min-Liang Tan, Twitter ve Facebook üzerinden paylaştığı yorumunda firmanın mühendis ve tasarımcılarının 24 saat vardiyalı çalışma düzeni ile elimizdeki bazı ürünleri maskelere çevirmek için çalışmalara başladığını açıkladı.

Şirketin amacı ise 1 milyon adet maske dağıtmak. Başlangıç olarak Singapur otoriteleri ile görüşen Razer bütün dünyada maske ihtiyacı olan ülkelere destek vermeye çalışıyor. Bu bağlamda şirket, yerel otoritelerle bağlantıya geçip işbirliği yaparak bu yardımları ulaştırmaya çalışıyor.



Bu bağlamda maske sıkıntısı çeken ülkelerden başlayarak Razer ilk aşamada toplamda 1 milyon adet maske üretip dağıtarak yardımcı olmaya çalışacak. Bunun için bazı üretim merkezlerini maske üretmek amacı ile revize edecek. Önceden belirlenmişi sağlık kuruşları, STK’lar ya da devlet kurumlarına bu maskeler yollanacak.