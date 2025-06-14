Oyuncaklarda yeni dönem! ABD’li oyuncak devi OpenAI ile anlaştı

Haberin Devamı

Barbie'nin yaratıcıları ile ChatGPT'nin geliştiricileri artık aynı projelerde buluşacak. Anlaşma kapsamında, iki şirketin 2024 yılı içinde ilk "yapay zeka destekli ürünü" duyurması bekleniyor. Henüz detaylar açıklanmadı; ancak bu ürünlerin, fiziksel oyuncaklardan dijital deneyimlere kadar geniş bir yelpazede olacağı belirtildi.

"GÜVENLİ VE SORUMLU YAPAY ZEKA" VURGUSU

Mattel’in açıklamasında, hayata geçirilecek ürün ve deneyimlerde güvenlik, gizlilik ve sorumluluk ilkelerine öncelik verileceği vurgulandı. OpenAI ile işbirliği sayesinde Mattel çalışanları, ChatGPT Enterprise gibi araçlara da erişim sağlayarak ürün geliştirme ve yaratıcı süreçlerini hızlandırabilecek.

Mattel’in franchise başkanı Josh Silverman, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, anlaşmanın bir lisans ortaklığı olmadığını, şirketin kendi markaları üzerinde tam kontrolünü koruduğunu söyledi.

Haberin Devamı

2023’te vizyona giren ve büyük başarı elde eden "Barbie" filmi ile Hollywood’da yeni bir sayfa açan Mattel, şimdi de yapay zekadan güç alarak bu başarıyı pekiştirmek istiyor. Şirketin hâlihazırda Hot Wheels, Polly Pocket, Barney, UNO ve Masters of the Universe gibi markaları için de film projeleri bulunuyor. Ayrıca ilk kendi yayınladığı video oyununu 2026 yılında piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Silverman, “Her ürünümüz ve deneyimimiz, hayranları ilham vermek, eğlendirmek ve oyun yoluyla yaşamları zenginleştirmek için tasarlanıyor. Yapay zekanın gücü, bu misyonu daha da ileriye taşımamıza olanak sağlayacak,” ifadelerini kullandı.

CHATGPT’Lİ BARBİE Mİ GELİYOR?

Ortaklığın ilk ürünü henüz açıklanmasa da, bu işbirliğinin ChatGPT destekli bir Barbie mi yoksa senaryo yazımında hız kazanan bir içerik motoru mu olacağı merak konusu. Ancak kesin olan bir şey var: Mattel’in yıllardır süregelen markaları, OpenAI ile birlikte geleceğe göz kırpıyor.