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Teknoloji
Haber Giriş: 27.10.2020 - 07:36 | Son Güncelleme:

Oyunlara pandemi sürecinde daha fazla para harcadık

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Oyunlara pandemi sürecinde daha fazla para harcadık
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Gerçekleştirilen 'Global Oyun Sektörü ve Covid-19 Etkileri' araştırmasına göre, pandemi döneminde dünya genelinde video oyunlara yapılan harcamalar yüzde 39 arttı.

17 ülkeden 13 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleşen “Global Oyun Sektörü ve Covid-19 Etkileri” araştırmasına göre, pandemi döneminde haftada 5 saatten fazla oynayan oyuncuların oranında yüzde 30 büyüme gerçekleşti. Video oyunlara yapılan harcamalarda ise yüzde 39 artış yaşandı.

Evden çıkma yasağının kişileri daha fazla oyun oynamaya yönlendirdiği belirtilen araştırmada, küresel oyun pazarının önceki yıla göre yüzde 12 ila yüzde 15 oranında büyüyebileceği öngörüsü mevcut.

Oyuna ayda150 TL ödüyoruz

Araştırmaya göre, Türkiye’de aylık oyun sektörü harcamaları pandemi döneminde geçtiğimiz yıla oranla yüzde 21 yükselirken, bu oranın pandemi sonrası dönemde yüzde 10 seviyesinde kalması bekleniyor. Türkiye’de pandemiden önce video oyunlara ayda ortalama 123 TL harcanırken, pandemi esnasında bu harcamaların ortalama 150 TL’ye çıktığı gözlemlendi.

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