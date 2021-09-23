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Oyun ve Uygulama Akademisi başvuru ekranı açıldı! Google destekli eğitim için son tarih detayı

#Oyun Ve Uygulama Akademisi#Oyun Ve Uygulama Akademisi Başvuru#Seoanasayfa
Oyun ve Uygulama Akademisi başvuru ekranı açıldı Google destekli eğitim için son tarih detayı

Oyun ve Uygulama Akademisi Google Türkiye, Türkiye Girişimcilik Vakfı ve T3 Girişim Merkezi arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığının destekleriyle başvuru ekranını erişime açtı. Yaklaşık 400 saatlik bir eğitim programının olduğu Oyun ve Uygulama Akademisi, 1 Kasım 2021 tarihine kadar başvuruları kabul edecek. 18-29 yaş arası vatandaşların müracaat edebileceği programda, katılımcıların formu doldurmaları yeterli olacak. İşte, Oyun ve Uygulama Akademisi başvuru süreci hakkında bilgiler

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Oyun ve Uygulama Akademisi başvuru süreci başladı. Program ile 18-29 yaş arası gençlerin dijital becerilerinin gelişmesine, teknoloji sektöründe istihdamın artmasına ve teknoloji odaklı girişimlerin çoğalmasına katkı sağlama hedefleniyor. 

Alanlarında uzman eğitmen kadrosu ile Flutter, Unity ve Oyun Tasarımı (Game Art) gibi oyun ve uygulama geliştirme eğitimlerine ücretsiz erişme imkanının yanı sıra, Coursera’da yer alan tamamen Türkçe Google Proje Yönetimi Sertifika Programı’na tam burslu erişebilecek ve teknoloji girişimciliği, hukuk, finans ve insan kaynakları alanlarında sektörel eğitimler ve kariyer hızlandırma etkinliklerine katılmak mümkün olabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuru şartları şu şekilde;

  • 18-29 yaş aralığında olmak
  • Üniversite öğrencisi veya mezunu olmak
  • Teknoloji Girişimciliği, proje yönetimi, oyun ve yazılım alanlarına ilgili olmak
  • Kariyerine yeni bir yön verme hedefine sahip olmak

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