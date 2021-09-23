Oyun ve Uygulama Akademisi başvuru ekranı açıldı! Google destekli eğitim için son tarih detayı

Haberin Devamı

Oyun ve Uygulama Akademisi başvuru süreci başladı. Program ile 18-29 yaş arası gençlerin dijital becerilerinin gelişmesine, teknoloji sektöründe istihdamın artmasına ve teknoloji odaklı girişimlerin çoğalmasına katkı sağlama hedefleniyor.

Alanlarında uzman eğitmen kadrosu ile Flutter, Unity ve Oyun Tasarımı (Game Art) gibi oyun ve uygulama geliştirme eğitimlerine ücretsiz erişme imkanının yanı sıra, Coursera’da yer alan tamamen Türkçe Google Proje Yönetimi Sertifika Programı’na tam burslu erişebilecek ve teknoloji girişimciliği, hukuk, finans ve insan kaynakları alanlarında sektörel eğitimler ve kariyer hızlandırma etkinliklerine katılmak mümkün olabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuru şartları şu şekilde;

18-29 yaş aralığında olmak

Üniversite öğrencisi veya mezunu olmak

Teknoloji Girişimciliği, proje yönetimi, oyun ve yazılım alanlarına ilgili olmak

Kariyerine yeni bir yön verme hedefine sahip olmak

BAŞVURUDA BULUNMAK İÇİN TIKLAYINIZ