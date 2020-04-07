‘Oyun ve Espor Pazarlaması’ dersi online eğitim ile öğrencilerle buluşuyor

Üniversitelerde verilen Oyun ve Espor dikeyindeki dersler, öğrenciler tarafından ilgi ile takip ediliyor. Bu kapsamda Bahçeşehir Üniversitesi, Gaming in Turkey Oyun ve Espor ajansı ile bir iş birliği gerçekleştirdi. Bahçeşehir Üniversitesi, oyun ve espor alanında kariyer yapmak isteyen öğrencilere uzman kişilerin yer aldığı eğitimler sunmasının yanı sıra esporu ve oyun sektöründeki gelişmeleri öğrencilerine anlatmayı hedefliyor. Dünya genelinde hızla büyümeye devam eden oyun ve espor eskosistemi, akademik yaşamda da karşılık bulmaya devam ediyor. Tüm bu eğitimler, gençlerimize profesyonel hayatta iş olanağı sağlıyor. Online olarak verilen eğitimler, öğrenciler tarafından büyük bir ilgi ile takip ediliyor.



“Koronavirüs nedeniyle online eğitime geçtik”



Bahçeşehir Üniversitesi’nde oyun ve espor pazarlaması üzerine ders vermeye başlayan Gaming in Turkey Ajansı’nın Kurucusu Ozan Aydemir, “Özellikle son 4-5 yıldır oyun ve espor sektörü büyük bir ivme ile büyüyor. Bu büyüme gençlerimizin bu alana ilgisinin artığını gösteriyor. En büyük amacım, bu sektördeki 12 senelik deneyimimi olabildiğince şeffaf bir şekilde paylaşmak ve gençlerimizi en iyi şekilde bu sektöre hazırlamak olacak. İşin pazarlamasından operasyonuna kadar deneyimlerimizi aktaracağız. Derslerimizin ana felsefesi, gençlere bu sektörde sadece esporcu veya influencer değil, pazarlamadan hukuka, sağlıktan tasarım ve yazılıma kadar birçok seçeneğin olduğunu göstermek ve sektöre girmeden önce olabildiğinde reel örneklerle onları eğitmek. Koronavirüs nedeniyle online derslerle de daha çok gencimize ulaşmaya çalışacağız.” dedi.