Oyun severlere kötü haber... GTA 6'nın çıkış tarihi ertelendi

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ABD'li Rockstar Games, merakla beklenen Grand Theft Auto serisinin altını oyunu için çıkış tarihini 26 Mayıs 2026'ya ertelediğini açıklanmıştı. Ünlü serinin altıncı oyunu olan Grand Theft Auto 6'nın 2025 sonbaharında çıkması planlanmıştı. Ancak yapımcı Rockstar Games oyun severlerin beklediği kalite seviyesini sunmak için daha fazla zaman ihtiyacı olduklarını açıkladı.

Rockstar Games'in internet sitesinde yayınlanan mesajda , oyunun geliştirici ekibi gecikmeden dolayı özür diledi. Firma şu açıklamaya yer verdi:

Beklediğinizden daha geç yayınlanacağı için çok üzgünüz. Yeni bir Grand Theft Auto'yu çevreleyen ilgi ve heyecan karşısında tüm ekibimiz mahçup olduk. Oyunu bitirmek için çalışırken desteğiniz ve sabrınız için size teşekkür etmek istiyoruz.

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Çıkardığımız her oyunda hedefimiz her zaman beklentilerinizi aşmaya çalışmak oldu ve Grand Theft Auto 6'da bir istisna değil. Beklediğiniz ve hak ettiğiniz kalite seviyesini sunmak için bu ekstra zamana ihtiyacımız olduğunu anlamanızı umuyoruz. Yakında sizlerle daha fazla bilgi paylaşmayı umuyoruz.

OYUN TARİHİNİN EN ÇOK SATAN İKİNCİ OYUNU

GTA 6'nın resmi fragmanı Aralık 2023'te yayınlandı. Rockstar Games'in resmi hesabından yayınlanan fragman bugüne kadar 256 milyon defa izlendi. Serinin ilk oyunu ise 1997 yılında yayınlandı. 2013'te yayınlanan serinin son oyunu Grand Theft Auto 5 ise 210 milyon adet ile Minecraft'tan sonra oyun tarihinin en çok satılan ikinci oyunu oldu.