×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERTeknoloji Haberleri

Oyun severlere kötü haber... GTA 6'nın çıkış tarihi ertelendi

Güncelleme Tarihi:

#GTA VI Çıkış Tarihi#Rockstar Games#Grand Theft Auto
Oyun severlere kötü haber... GTA 6nın çıkış tarihi ertelendi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2025 14:54

Ünlü oyun serisi Grand Theft Auto'nun merakla beklenen yeni bölümü GTA VI'nın çıkış tarihi ertelendi. Yapımcı firma Rockstar Games, GTA 6'nın yeni çıkış tarihini duyurdu. GTA 5 ise oyun tarihinin en çok satan ikinci oyunu olmuştu.

Haberin Devamı

ABD'li Rockstar Games, merakla beklenen Grand Theft Auto serisinin altını oyunu için çıkış tarihini 26 Mayıs 2026'ya ertelediğini açıklanmıştı. Ünlü serinin altıncı oyunu olan Grand Theft Auto 6'nın 2025 sonbaharında çıkması planlanmıştı. Ancak yapımcı Rockstar Games oyun severlerin beklediği kalite seviyesini sunmak için daha fazla zaman ihtiyacı olduklarını açıkladı.

Rockstar Games'in internet sitesinde yayınlanan mesajda , oyunun geliştirici ekibi gecikmeden dolayı özür diledi. Firma şu açıklamaya yer verdi:

Beklediğinizden daha geç yayınlanacağı için çok üzgünüz. Yeni bir Grand Theft Auto'yu çevreleyen ilgi ve heyecan karşısında tüm ekibimiz mahçup olduk. Oyunu bitirmek için çalışırken desteğiniz ve sabrınız için size teşekkür etmek istiyoruz.

Haberin Devamı

Çıkardığımız her oyunda hedefimiz her zaman beklentilerinizi aşmaya çalışmak oldu ve Grand Theft Auto 6'da bir istisna değil. Beklediğiniz ve hak ettiğiniz kalite seviyesini sunmak için bu ekstra zamana ihtiyacımız olduğunu anlamanızı umuyoruz. Yakında sizlerle daha fazla bilgi paylaşmayı umuyoruz.

Gözden KaçmasınAppledan yeni uyarı: Dünya çapında saldırılar varApple'dan yeni uyarı: Dünya çapında saldırılar varHaberi Görüntüle

OYUN TARİHİNİN EN ÇOK SATAN İKİNCİ OYUNU

GTA 6'nın resmi fragmanı Aralık 2023'te yayınlandı. Rockstar Games'in resmi hesabından yayınlanan fragman bugüne kadar 256 milyon defa izlendi. Serinin ilk oyunu ise 1997 yılında yayınlandı. 2013'te yayınlanan serinin son oyunu Grand Theft Auto 5 ise 210 milyon adet ile Minecraft'tan sonra oyun tarihinin en çok satılan ikinci oyunu oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#GTA VI Çıkış Tarihi#Rockstar Games#Grand Theft Auto

BAKMADAN GEÇME!