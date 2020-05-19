'Oyun Sektörüne Giriyorum Programı' için başvurular başladı

“Oyun Sektörüne Giriyorum Programı” sektörde deneyimi olmayan veya kendini yeterince hazır hissetmeyen katılımcıları, 3 aylık bir süreç içerisinde kendi stüdyolarında oyun geliştirmeye hazırlamak için Rollic işbirliği ile tamamen ücretsiz gerçekleşiyor. Üniversite öğrencileri, yeni mezunlar ve katılmak isteyen herkes için çok faydalı olan programı tamamlayan katılımcılar, kendi oyunlarını geliştirmeye başlıyor ve bu oyunları Rollic profesyonelliği ile teste sokarak tüm dünyada yayınlatma şansını elde ediyor.

Program oyun sektörüne girmek isteyen herkese açık ve ücretsiz. Bu dönemin son başvuru tarihi ise 10 Haziran 2020... gamefactory.gs adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Hazır bir ekibiniz yoksa sizi bekleyen ekiplerden birine dahil olabilir ya da yüzlerce yeni katılımcıyla birlikte yeni bir takım kurabilirsiniz. Konusunda uzman mentorlerin yardımı ile oyunlarınızı geliştirmeye başlayabilirsiniz.

Şimdiye kadar 703 başvuru alan programa dahil 367 aktif oyun geliştirici var. Programın sunduğu eğitimler ile oyun yaratma yeteneklerini geliştiren ekipler farklı oyunlar ile sektöre hızlı bir giriş yapıyorlar.

Rollic kurucu ortaklarından Burak Vardal program ile ilgili yaptığı açıklama da “Türkiye, oyun geliştirme bakımından büyük bir merkez, özellikle global alanda başarılı olan birden fazla şirket var. Bu başarının arkasında üniversitelerde olan ya da yeni mezun olan ve sektöre girmek için büyük heyecan duyan gençler var. Biz de Rollic olarak Game Factory ile bu gelişime her anlamda destek olmak istiyoruz. Game Factory’nin eğitim programı sıfırdan oyun geliştirmek isteyenlere başarılı bir kariyer için yol çiziyor. Özellikle nereden başlayacağını bilmeyenler için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum.” dedi

Game Factory’de oyun geliştirirken, deneyimli mentor ekibinden oyunun her aşamasında ücretsiz destek alabilirsiniz. Yeteneklerimizi hep beraber geliştirmek için düzenli online/offline eğitimler ve etkinlikler düzenleniyor, tüm dünyadan mobil oyun konusunda en deneyimli şirketler ve stüdyoların kendi ağızlarından başarıya giden yolları öğreniliyor. Her ay networking etkinliklerimizde diğer stüdyolar ve oyun sektörünün önemli şirketleri ile yüz yüze tanışma ve çıkardığınız oyunları dünyanın en önemli oyun yayıncılarından Rollic ile paylaşarak test etme şansı yakalamak için başvuru yapmanız yeterli oluyor.