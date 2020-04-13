Oyun sektörü karantina günlerinde level atladı

Pandemi sebebiyle son dönemde yaşananlar deyim yerindeyse hepimize ezber bozdurdu. İvedilikle tüm alışkanlıklarımızı geride bırakıp evlerimize çekilmemiz ve yeni bir düzen kurmamız gerekti. Şanslıyız ki teknoloji çağındayız; birçok işimizi dijital/mobil/online eylemlerle halledebiliyoruz, hatta sosyalleşebiliyoruz. Ancak ne yaparsak yapalım, hareketsizliğin önüne geçemiyoruz. Dönüp dolaşıp geldiğimiz yer yine koltuğumuz ya da yatağımız oluyor. Durum böyle olunca, Dünya Sağlık Örgütü konuyla ilgili detaylı bir çalışma hazırladı ve geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden, karantina sürecinde fiziksel sağlığımızı korumamız için evde yapabileceğimiz aktivitelerle ilgili bir duyuru yaptı. Bu duyuruda beş aktivite önerildi; çevrimiçi egzersiz sınıflarına katılmak, kas gücü ve denge antrenmanları yapmak, dans etmek, ip atlamak ve aktif video oyunları oynamak. Muhtemelen ilk 4 öneri okuyanların büyük çoğunluğunu şaşırtmadı, ama son madde… İşte o son madde oldukça ilginç. Normal şartlarda, oyun oynamanın bizi hareketsizleştirdiğine dikkat çekilirdi, ama öyle olağan üstü günlerden geçiyoruz ki konuyu bugünün şartlarında değerlendiren uzmanlar, artık evde oyun oynamamızı öneriyor, üstelik sağlığımız için!

Araştırma şirketlerinin yayınladığı veriler de Dünya Sağlık Örgütü’nün önerisini destekler nitelikte... Facteus’un yayınladığı rapora göre, mart ayının başından itibaren özellikle virüs salgınının hızlı yayıldığı ve karantina uygulamalarının başladığı ülkelerde, oyun ve e-spor ürünlerine olan ilginin hızla arttığı görülüyor. 16 Mart verilerine göre, video oyunlarına harcanan para geçen yılın ayı zamanlarına oranla %60 daha fazla.

Dünyanın en büyük online dağıtım ağı olan Steam’in istatistiklerine baktığımızda da online oyuncu sayısında her gün rekor kırıldığını görüyoruz. Martın ortasında 20 milyonun üzerine çıkan oyuncu sayısı, 29 Mart’ta 23.434.674’e ulaştı ve tüm zamanların rekoru kırıldı. En çok oynanan oyunlara baktığımızda ise ilk beşte sırasıyla Counter-Strike: Go, Dota 2, PUBG, Football Manager ve Grand Theft Auto oyunlarını görüyoruz.

Bir diğer yandan, yine mart ayının başından itibaren yapılan Google aramalarının verilerine bakıldığında Twitch, Facebook Gaming, Ücretsiz Oyun, Mobil Oyun ve Gameplay gibi popüler konu başlıklarındaki aramalarının iki katına çıktığını görüyoruz. Gaming içerikli servis ve data tüketimindeki bu kontrolsüz artış sonrası, birçok platform oluşan talebi karşılamak için yeni sunucular kiralamaya ve kapasite artırımına gitmeye başladı. İnternet altyapı sağlayıcıları ve telekom firmaları da kuruluşlarından beri en yoğun günlerini yaşıyor.

Görünen o ki salgın bir süre daha bize level atlatacak! Çünkü hepimiz “ya atlarsın ya düşersin” eşiğindeyiz. Bu süreçte elimizden gelenin en iyisini yapmak tek seçeneğimiz.

Şinasi Furkan AVCI

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