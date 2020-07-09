Oyun monitörü satın alırken nelere dikkat etmeli?

Oyun deneyimlerinin kalitesini özelleştirmek söz konusu olduğunda, her sanal oyuncunun kendine özgü kişisel tercihleri bulunuyor. Oyuncuların düşünmeye teşvik eden bulmacalar kurması, oyunun farklı karakterleriyle gerilimi yükseltmesi, çevresel efektleri yaratıcı bir biçimde konumlandırması oyun dinamiklerini oluşturuyor. Bu dinamikleri karşılayacak donanımlara sahip olmak da bu açıdan önem kazanıyor.

Oyunda hız:

Oyun dünyasında kişisel deneyim dışında en önemli unsurlardan biri de rekabet üstünlüğü, avantaj ve hız. Saniyede 2,5 kat daha fazla yenilenme hızına sahip 144 Hz yenilenme teknolojisi ile 16:9 en boy oranında kesintisiz görüntü elde etme imkanı sunan oyuncu monitörleri ile oyunlarda rakiplerinizden bir adım öndesiniz. Gölgelenme etkisi olmadan akıcı bir oyun deneyimini yaşamak için tepki süresini 1 milisaniyeye düşüren bu tip monitörler, bu özellik sayesinde yüksek tempo gerektiren oyunlarda hızlı kullanım sağlıyor.

Yüksek Çözünürlük ve Yenileme Hızı

Artan ekran genişlikleri, yeni nesil multimedya içeriklerinin ve modern oyunların daha gerçekçi görüntüler sunması daha yüksek çözünürlükte monitörler edinilmesine zemin hazırlıyor. Ekrana daha fazla bilgi sığdırabileceğiniz monitörler, hem oyun oynarken hem de çalışırken verimliliğin artmasını sağlar. Örneğin, World of Warcraft'ın kullanıcı ara yüzü, daha yüksek çözünürlüklerde ekranın daha küçük bir kısmını kaplar. Böylece bir baskın düzenlerken kullanıcı ara yüzü ekranınızı işgal etmez ve Azeroth dünyasını daha iyi görürsünüz. 144Hz yenileme hızı ile ekrandaki hareketleri daha pürüzsüz gerçekleştirebilirsiniz. Bu özellik ile birinci şahıs nişancı oyunlarında hareket eden düşmanları takip etmeniz kolaylaşır; ya da bir web sayfasını aşağı kaydırırken ekranı daha tepkisel hissetmenizi sağlar. 144Hz yenileme hızı özelliği, hareketli nesneleri gözünüzle takip etmenizi kolaylaştırır.



Yanıt Süresi ve senkronizasyon:

Ekranların tepki süresi alınan görüntü kalitesini de direkt olarak etkiler. Ekranınızdaki ms değeri düşük ise, oyun hızınıza yetişemeyen ekran, bulanık bir görüntü elde edecek ve ekranda oluşacak bu sorunlar nedeniyle de oyundaki başarınız etkilenecektir.AMD FreeSync ve NVIDIA G-SYNC teknolojisi ile oyun sırasında takılma ve komut gecikmesi olmadan ekran yırtılmasını ve ekran kartı ile sistemin senkronizasyonunun bozulmasını engeller.

Ergonomi ve tasarım:

Uzun saatler süren oyun deneyimlerinde, ekranın ergonomisi ve tasarımı da oyun performansı için oldukça önem taşır. Ayarlanabilir yüksekliği, ekran eğimi, dönebilen ekran yapısı, döndürme ve pivot seçenekleri ile gelen monitörlere dikkat edin.



