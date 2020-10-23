Oyun konsolu fiyatları bilgisayar satışlarını artırdı

İncehesap'ın Eylül 2019 - Eylül 2020dönemi arasındaki verilerine göre hazır sistem satışları yüzde 285, taşınabilir bilgisayar satışları ise yüzde 207’lik bir artış gösterdi. 18 Nisan tarihinde açıklanan oyun konsollarına yüzde 50 ek vergi getirilmesinin ardından hazır sistem satışları bir önceki ay olan Mart ayına göre yüzde 70, 2019’un Nisan ayına göre ise yüzde 1.150’lik bir artış gösterdi.



Yine aynı dönemde, PC Toplama Sihirbazı satışlarının da bir önceki aya göre yüzde 235, 2019 Nisan ayına göre ise yüzde 336’lık bir artış gösterdiği belirlendi.

2019 yılı başından bu yana PC Toplama Sihirbazı ve Hazır Sistem bilgisayar satışları toplamının, tüm bilgisayar satışları içindeki payının yüzde 53 seviyesinde. Bu oran dönemsel olarak değişkenlik gösterebiliyor, örneğin Eylül aylarında okulların açılmasının etkisiyle, notebook satışları hazır sistem satışlarının önüne geçiyor.



PlayStation 5 ve Xbox Series X, Kasım ayında satışa sunulacak ve 8300 TL fiyat etiketine sahip.