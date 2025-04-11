Oyun konsollarına tarife zammı gelebilir

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Bloomberg Intelligence'ın son araştırmasına göre, Japon eğlence devleri Nintendo Co. ve Sony Group Corp. ABD tarifelerine yanıt olarak oyun konsollarının fiyatlarını artıracak.

Baz senaryoya göre Amerikalı tüketiciler Switch 2 ya da PlayStation 5 için %30'a varan oranda daha fazla ödeyecek; bu da yakında piyasaya sürülecek Nintendo'nun amiral gemisi makine ya da Sony'nin PS5 Astro Bot paketi için 590 dolara yakın bir fiyat anlamına geliyor. Her iki cihaz da şu anda ABD'ye sevkiyatlarda %125 gümrük vergisine tabi olan Çin'de monte ediliyor, ancak Nintendo'nun yüksek gümrük vergilerinden 90 günlük bir ertelemeye sahip olan Vietnam'da da genişleyen bir üretim ayak izi var.

BI analisti Nathan Naidu, konsol üreticilerinin, donanım işleri ve fiziksel malları sevk etme ihtiyaçları nedeniyle video oyun endüstrisindeki en savunmasız oyuncular olduğunu söyledi. Naidu, ABD'nin Tokyo merkezli Sony'nin gelirlerinin %29'unu ve Kyoto merkezli Nintendo'nun satışlarının %37'sini oluşturduğunu söyledi. Pazar her iki şirket için de vazgeçilmez: ABD'li tüketiciler küresel trendleri yönlendiriyor ve ağızdan ağıza tavsiyeler eğlence ürünlerine olan talebi artırıyor.

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Naidu, Bloomberg Intelligence'ın baz senaryosuna göre, Nintendo'nun Switch 2'sinde %30'luk bir fiyat artışının, ABD ithalatına %80 ila %90 oranında bir gümrük vergisi uygulanmasına bağlı olduğunu söyledi. Naidu "Yine de Nintendo, ABD stoklarını daha da güçlendirmek için gümrük vergilerindeki 90 günlük ertelemeyi kullanabileceğinden fiyatları yükseltmekten geri durabilir" dedi.

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NINTENDO SEVKİYATLARI HIZLANDIRDI

Nintendo'nun ortağı Hosiden Corp. bu yılın başından itibaren Vietnam'daki üretiminin neredeyse tamamını ABD pazarına yönlendirerek stoklama çalışmalarının şimdiden başladığını gösterdi. Benzer şekilde bilgisayar üreticileri de yılın ilk çeyreğini olası gümrük vergileri beklentisiyle ABD'ye sevkiyatları hızlandırarak geçirdi. Donald Trump yönetiminin Çin hariç en ağır gümrük vergilerine üç aylık bir ara vermesine rağmen, ABD'nin denizaşırı ülkelerden gelen tüm mallara uyguladığı %10'luk sabit bir vergi var.

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Cuma günü Tokyo'da Nintendo hisseleri %5.4 ve Sony hisseleri %9.4 düşerek, bir gün önce her iki şirketin de çift haneli artışlar kaydettiği dalgalı bir haftaya katkıda bulundu. Hisse senedi fiyatlarındaki dengesiz hareketler, Japonya gibi ülkelerin kazanabileceği muafiyetlerle ilgili sorular da dahil olmak üzere, Trump tarafından açıklanan gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliği yansıtıyor. Nintendo'dan bir temsilci yorum yapmayı reddetti. Bir Sony sözcüsü ise yorum talebine yanıt vermedi.

Nintendo için 90 günlük süre, Switch 2'nin 5 Haziran'daki lansmanıyla ilgili tabloyu netleştiriyor ve Vietnam'dan ABD'ye milyonlarca ünitenin daha gönderilmesi için zaman sağlıyor. Yine de şirket, Washington'un gümrük vergisi duyurularını değerlendirmek için süresiz olarak ertelediği ABD'deki ön siparişleri henüz açmadı.

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Nintendo'nun geleceği, yakında birçok popüler oyun serisini ve karakterini sunmak için birincil platform olacak olan Switch 2 konsolunun başarılı olmasına bağlı. Sony, artık dört yıldan daha eski olan daha pahalı PS5'in satışlarını sürdürmeyi daha zor bulabilir. Naidu'ya göre Xbox üreticisi Microsoft Corp. daha yüksek ABD vergilerine tabi olan üretim ortaklarına daha az bağımlı olduğu için üçü arasında en kolay zamanı geçirebilir.