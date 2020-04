Oyun konsolları üzerinden en çok dinlenen sanatçılar kimler?

Oyunseverler geçtiğimiz ay Spotify’da, daha önceki dönemlere göre daha fazla müzik dinledi. Spotify bu nedenle video oyun konsolları üzerinden en çok dinlenen sanatçıları, şarkıları, müzik janrlarını ve daha fazlasını inceleyerek oyun oynarken ortaya çıkan dinleme trendlerini derledi.

Öne çıkan verilerin bazıları şöyle:

16 Mart- 12 Nisan tarihleri arasında Spotify tarafından oluşturulan video oyun çalma listelerinin dinlenme oranında yüzde 41 oranında artış yaşandı



Spotify, video oyun konsolları üzerinden gerçekleşen dinlemelerin gün içerisindeki zaman dilimlerinde de değişiklik gözlemledi. Buna göre kullanıcıların sabah 06:00 ile 09:00 arasındaki dinlemelerinde yüzde 18, sabah 09:00 ile 12:00 arasındaki dinlemelerinde ise yüzde 10’luk bir artış söz konusu



Video oyun konsolları üzerinden en çok dinlenen erkek sanatçı Lil Uzi Vert olurken, en çok dinlenen kadın sanatçı Billie Eilish oldu



Video oyun konsolları üzerinden en çok dinlenen şarkı Roddy Ricch’ın “The Box” şarkısı olurken, bunu Lil Mosey’nin “Blueberry Faygo” adlı şarkısı takip etti



Joe Budden Podcast with Rory & Mal ve Last Podcast On The Left podcastleri oyun oynarken en çok dinlenen podcastler oldu



Spotify tarafından oluşturulan video oyun müzik çalma listelerini en çok dinleyen ülkeler ise sırasıyla Tunus, Umman ve Suudi Arabistan oldu