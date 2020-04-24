Oyun girişimciliği yarışması 'Next Game Startup' başlıyor

“Next Game Startup” ile oyun geliştiren genç girişimcilerin desteklenmesi, küresel oyun dünyasına girişinin kolaylaştırılması, oyun sektöründe yeni istihdam alanları açılması ve yatırımcıların dikkatinin oyun sektörüne çekilmesi hedefleniyor.

Mobil, masaüstü ve konsol platformlarında geliştirilmiş oyunların değerlendirileceği yarışmaya, tamamlanmış, proje halinde veya demo ürünler ile katılmak mümkün. 15 Temmuz’a kadar teslim edilecek projeler, ekip yapısı, örnek ürün, finansal ve pazarlama alanında değerleme ve yatırım ihtiyacını bilme kriterlerine göre değerlendirilecek.

Kazanan girişimlere 1 milyon 250 bin TL değerinde destek

Yarışmada ilk ona giren girişimlere Tiplay ve Rollic Games tarafından oFON kapsamında 1 Milyon TL avans fonu sağlanacak. Girişimler, başarılı olup gelir elde etmeleri durumunda geri ödemesini yapacağı bu finansal destek ile projelerini geliştirme fırsatı bulacak.

Girişimlere Ankara, İstanbul, İzmir ve Denizli’de ortak çalışma alanı, mentorluk ve ofis desteği de sağlanacak.

Ayrıca yarışmanın birincisi 25.000 TL, ikincisi 15.000 TL, üçüncüsü ise 10.000 TL para ödülü ile desteklenecek. İlk üçe giren oyunlar para ödülünün yanı sıra; Intel, ESL, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ (İzmir Fuar Anonim Şirketi) ve Next In Game tarafından toplamda 200.000 TL üzerinde hizmet desteği kazanacak.