Oyun dünyasında önemi iş birliği

Thomas Mahler ve Gennadiy Korol tarafından 2010 yılında kurulan Moon Studios, eleştirmenlerce beğenilen Ori and the Blind Forest ve Ori and the Will of the Wisps oyunları ile tanınan, BAFTA ödüllü bir stüdyo. Mahler ve Korol, “Son on yıldır Ori serisini geliştirmek ekibimiz için iyi bir deneyim oldu. Şimdi ise yeni bir aksiyon RPG ile yola devam ediyoruz” dedi.

Trent Kusters, Blake Mizzi ve Ty Carey tarafından 2011 yılında kurulan League of Geeks, dijital masa oyunu Armello'nun geliştirici stüdyosu. Melbourne'da bulunan League of Geeks, Private Division ile ortak çalışarak yeni bir video oyunu ve fikri mülkiyeti (IP) ile yeni çalışmalara imza atmak niyetinde.

League of Geeks'in kurucu ortağı ve direktörü Mizzi konuyla ilgili “Bu ortaklık bize büyüme fırsatı sağlıyor.” dedi.

Roll7, Simon Bennett, John Ribbins ve Tom Hegarty tarafından 2008 yılında Londra'da kurulan bağımsız bir stüdyo. OlliOlli serisinin yaratıcısı Roll7, NOT A HERO ve Laser League oyunları bu stüdyodan çıktı.

Bu geliştiricilerle yapılan iş birliği dahilinde, Private Division gelecekte her proje hakkında daha fazla ayrıntı sunacak. Üç oyunun hepsi şu anda erken geliştirme aşamasında ve henüz net çıkış tarihleri belirlenmedi. Bu oyunlardan en erkenin, Take-Two'nun 2022 mali yılından önce çıkması beklenmiyor.