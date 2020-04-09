Oyun dünyasında kariyer çizmek isteyenler dikkat

Intel ESL Gaming Fest 2020 kapsamında düzenlenen Next Level Gaming Talks, oyun dünyasının profesyonellerini gençler ve aileleriyle buluşturmayı hedefliyor. Her hafta YouTube üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecek sohbetlerde, espor ve oyun endüstrisi hakkında okul öncesi eğitimden kariyere kadar birçok konu ele alınacak.

ESL Türkiye İçerik ve Marka Ortaklığı Direktörü Eren Güncü’nün moderatörlüğünü yapacağı yayınlarda izleyiciler konuşmacılara sorularını iletebilecek. Ayrıca, Next in Game web sitesine kayıt olarak webinar süresince düzenlenecek etkinliklere katılmak ve çeşitli ödüller kazanmak da mümkün.

“Oyun dünyası her geçen sene daha da büyük kitleleri içine alarak genişliyor. Bu genişleme ile pazar çeşitleniyor, yeni kariyer fırsatları ortaya çıkıyor. ESL Türkiye olarak özellikle gençler ve aileler arasında bu alanda farkındalık yaratmak istiyor, ülkemizin global oyun sektöründe öne çıkmasını hedefliyoruz” diyen ESL Türkiye Genel Müdürü Doruk Demirsar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Intel ESL Gaming Fest kapsamında yürüttüğümüz çalışmalara bir yenisini ekledik; Next Level Gaming Talks’ta sektör profesyonellerini oyun tutkunlarıyla bir araya getirecek, oyun dünyasıyla ilgili merak edilen hemen her konuyu gündeme taşıyacağız. Böylece oyun sektöründe kariyer hedefleyen gençlerin doğru bilgilere ulaşmasını sağlayacağız. Online buluşmalarımızın ilkinde sektörde yer alan iş kollarını ve trendleri; evde eğitim, planlama, vakit yönetimi, eğitim kaynakları gibi temel konuları ele alacağız.”