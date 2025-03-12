Oyun dünyasında dev satış

Haberin Devamı

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun bir birimine ait olan Scopely'nin, Niantic'ten Pikmin Bloom ve Monster Hunter Now'ı ve bunlar üzerinde çalışan ekipleri de satın alacağını belirten Suudi şirket, bugün yaptığı açıklamada Bloomberg News'in daha önceki bir haberini doğruladı.



Niantic 2015 yılında Alphabet bünyesindeki Google'dan ayrıldı. Kurucu John Hanke, Google'ın Geo ürün bölümünü yönetmeden önce uydu haritalama alanında çalıştı. Scopely, Niantic oyun işletmesinin geçen yıl 30 milyon aylık aktif kullanıcıdan 1 milyar dolardan fazla gelir elde ettiğini söyledi.



Suudi Arabistanlı PIF'in bir iştiraki olan Savvy Games Group, mobil oyun üreticisi Scopely'yi iki yıl önce 4,9 milyar dolara satın aldı. Savvy, Suudi Arabistan'ı bir video oyunları merkezine dönüştürmeye yardımcı olmak için 38 milyar dolarlık bir fonla kuruldu.