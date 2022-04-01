Oyun dünyası İstanbul'da bir araya geldi

Haberin Devamı

Google, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek oyun dünyasının önemli isimlerinden Deconstructor of Fun birlikteliğiyle önemli bir etkinliğe imza attı. Aralarında Deconstructor of Fun Kurucusu Michail Katkoff, Google Türkiye Oyun, Uygulama & Girişimler Sektör Lideri Sencer Kutluğ, Eric Seufert, Javier Barnes, Matej Loncaric ve Nimrod Levy gibi sektörün önde gelen isimlerinin de konuşmacı olduğu İstanbul Mobil Oyun Etkinliği, tüm gün birbirinden farklı konulara ev sahipliği yapan oturumlarla mobil oyun ekosistemini mercek altına aldı.

“Mobil oyun dünyası büyümeye devam ediyor”

8 oturum ve 17 konuşmacıyla gerçekleşen etkinliğin açılış oturumunun konuşmacısı olan Deconstructor of Fun Kurucusu Michail Katkoff, sözlerine İstanbul’un potansiyeline değinerek başladı. İstanbul’un oyun ekosistemindeki pozisyonunu her geçen gün daha da artırdığına değinen Katkoff, mobil oyun dünyasındaki gelişmeler üzerine şu açıklamalarda bulundu: “Mobil oyunlar toplam oyun gelirlerinin yüzde 52’sini oluşturuyor. Bununla da kalmıyor, mobil oyun ekosistemi büyümeye, gelişmeye ve olgunlaşmaya da devam ediyor. 2021 yılının mobil oyun dünyasına baktığımızda indirilme sayılarında en büyük pay yüzde 80 ile casual oyunlarda. İkinci sıradaysa yüzde 13 ile mid-core oyunlar yer alıyor. Zirveye ulaşmak söz konusu olduğunda son yıllarda buradaki trendin de değiştiğini söylemek mümkün. Artık ilk 100’deki oyunlar toplam gelirin daha büyük payını alıyorlar. 2022’de mobil oyun gelirlerinin yüzde 65’i ilk 100 oyuna gitmiş durumda. Ayrıca bir oyunun ilk 100’e ulaşabilmesi için ortalama süre de 2021 yılında 9 ayken, 2022 yılında 6 aya indi. 2021 yılında 22 yeni oyun ilk 100’e girmeyi başarırken, 2022 yılında bu sayı 30’a çıktı. Zirveye ulaşmak noktasında da dört önemli faktör dikkat çekiyor: Pazarlama gücü, ürün mükemmelliği, tür uzmanlığı ve çeşitlendirilmiş bir portföye sahip olmak. Önümüzdeki dönemde de mobil oyun dünyası büyüme hızını artırarak devam edecek gibi görünüyor.”



Haberin Devamı

Özellikle pandemiyle birlikte geçen son iki yılın oyun dünyasına yönelik algıları değiştirdiğini söyleyerek konuşmasına başlayan Google Türkiye Oyun, Uygulama & Girişimler Sektör Lideri Sencer Kutluğ, değişen ekosistem ve bu durumun oyun sektörüne yansımaları üzerine şunları söyledi: “Pandeminin de etkisiyle sosyalleşme yönünün daha fazla ön plana çıktığı mobil oyun dünyasında çok oyunculu oyun aramaları yüzde 300 arttı. Ayrıca pandemi döneminde insanların yüzde 65’i daha fazla oyun oynamaya başladıklarını söyledi. 2021 yılında oyun dünyasının elde ettiği 180 bin dolarlık gelirin yüzde 52’si de mobil oyunlardan geliyor. Türkiye’nin de mobil dünyasındaki payı da her geçen gün artmaya devam ediyor. Son 2 yılda Türkiye’de 200 oyun şirketi kuruldu, bu durum da Türkiye’deki aktif oyun şirketlerinin sayısını 500’e çıkartmış oluyor. 2020’de de 16 yatırım anlaşması yapılırken 2021’de bu sayı 56’ya yükseldi, bu yıl da bu rakamın üzerine çıkacağı öngörülüyor. Buradan da anlaşılacağı üzere İstanbul da Tel Aviv ve Helsinki gibi bir oyun merkezi haline geliyor.”