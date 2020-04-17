Oyun alışverişi yapan kadınların sayısı arttı

Türkiye’de oyun severler Mart ayında en çok mobil oyunlara ilgi gösterdi. Açıklanan verilere göre kadınların yüzde 65’i, erkeklerin ise %45’i mobil oyunlarla ilgili satın alma gerçekleştirdi. PC oyunları pastadan kadınlarda %30, erkeklerde %35 pay alırken, konsol oyunları kadınlarda %5, erkeklerde ise %20 orana ulaştı.



Mart ayında en çok harcama yapılan oyunlar

Oyunfor.com verilerine göre 2020 yılının Mart ayında Türkiye’de oyun severlerin en çok alışveriş yaptığı oyunlar aşağıdaki şekilde listeleniyor.

1. PUBG Mobile

2. League of Legends

3. Game of Thrones

4. Lords Mobile

5. Call of Duty (Mobile)



2020’de oyun alışverişleri yüzde 50’den fazla büyüyebilir

Oyun satışları hakkında konuşan Oyunfor.com Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu, “Koronavirüs ile evde kaldığımız bu dönemde, oyunlara olan ilgi ciddi ölçüde artış gösteriyor. Daha önce Şubat ve Mart ayının ilk yarısına dair siparişlerin yüzde 30 arttığını açıklamıştık. Mart ayının toplamında bu artış yüzde 35’i yakaladı. 2019 sonunda, bu yıl için Türkiye’deki oyun alışverişlerinde yüzde 50 büyüme bekliyorduk; ancak ulaşılan alışveriş oranları, bu beklentinin da aşılabileceğini gösteriyor” dedi.



Toplam oyun harcamasının %25’ini kadınlar yaptı

Özellikle kadınların daha fazla oyun harcaması yaptığını belirten Dumanoğlu, önceki dönemde toplam alışverişin yüzde 10’unu yapan kadınların, Mart ayında toplamın %25’ini gerçekleştirdiğini söyledi. Dumanoğlu, PUBG Mobile ve Lords Mobile oyunlarının artan popülerliğini hem PC’de düşük özellikli sistemlerde çalışabilmesi ve mobil sürümlerinin olması hem de internet üzerinden çok oyunculu oynanabilmesinin evde kalanlar için olumlu bir sosyal etki yaratmasına bağladı.



40 yaş üstü, Games of Thrones’un oyununu daha çok sevdi

Son senelere damgasını vuran Game of Thrones dizisinin oyunu da son dönemde giderek daha fazla ilgi çekiyor. Tarayıcı üzerinden çalıştırılabilmesi sayesinde popüler diziyi pratik bir şekilde oyun dünyasına taşıyan yapım, yaş ortalaması en yüksek oyun olmasıyla da öne çıkıyor. Oyunfor.com verilerine göre Game of Thrones oyunu için alışveriş yapanların yüzde 25’i 40 yaş üzerinde.