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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 11.09.2020 - 07:14 | Son Güncelleme:

Oxford Üniversitesinin Kovid-19 aşısı yıl sonundan önce hazır olabilir

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Oxford Üniversitesinin Kovid-19 aşısı yıl sonundan önce hazır olabilir
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Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın beraber geliştirdiği Kovid-19 aşısının, klinik denemelerinin askıya alınmasına rağmen, yıl sonuna kadar veya 2021 başında hazır olabileceği belirtildi.

Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın beraber geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, klinik denemelerinin askıya alınmasına rağmen, yıl sonuna kadar veya 2021 başında hazır olabileceği belirtildi. 

AstraZeneca'nın CEO'su Pascal Soriot, yaptığı açıklamada, "olumsuz gelişmeler" nedeniyle aşı çalışmalarının duraklatılmasının alışılmadık bir şey olmadığını kaydetti.

Soriot, "Bunun diğer aşı denemelerinden farkı, tüm dünyanın çalışmaları izlemesi. Dururlar, araştırma yaparlar ve yeniden başlarlar." dedi.

Klinik denemelerin ne zaman devam edeceğine dair bir şey söyleyemeyeceğini kaydeden Soriot, ancak aşının onaya sunulması için ellerinde yıl sonundan önce yeteri veri olacağını düşündüklerini ifade etti.

Soriot, süreçte onayı verecek kurumların hızının da önemli olduğuna dikkati çekerek, "Gelecek yılın başlarında veya bu yılın sonunda elimizde halen bir aşı olabilir." ifadesini kullandı.

Ayrıca Soriot, diğer ilaç firmaları tarafından geliştirilen aşılarla birlikte tüm dünya nüfusu için yeterli sayıda Kovid-19 aşısı olacağını düşündüğü de aktardı.

Çalışmalar askıya alınmıştı

Oxford Üniversitesinin yen tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı denemeleri, bir gönüllüdeki olumsuz reaksiyon nedeniyle askıya alınmıştı. New York Times gazetesi, İngiltere'deki demelerde bir katılımcının transvers miyelit (omurilikte iltihap) geliştirdiğini iddia etmişti.

AstraZeneca, prosedürler gereği bağımsız bir komitenin durumu incelemesi için çalışmaların durdurulduğunu ve bunun aşı çalışmalarında olağan bir durum olduğunu bildirmişti.

Birkaç dozda uygulanacak olan aşı adayının, İngiltere, ABD, Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan'da üçüncü aşama denemeleri yapılıyor.

Üçüncü aşama onay öncesi son aşama olarak görülürken, bugüne kadar İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'da onbinlerce kişide aşı adayı denemişti.

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