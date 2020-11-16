Oxford Üniversitesi: Video oyunları oynayanları mutlu ediyor

BBC'nin haberine göre, Oxford İnternet Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmada, uzun süre video oyunu oynayan bireylerin daha mutlu olduğu gözlendi.

18 yaş üstü 3 bin 274 oyuncunun katıldığı çalışmada, 2 şirketin 2 oyununa odaklanıldı.

Şirketler, çalışma için kullanıcıların ne kadar süre oynadığına ve performanslarına dair veri paylaşımında bulundu.

Toplanan veri, oyuncuların mutluluklarını değerlendiren anket sorularının cevaplarıyla karşılaştırıldı.

Çalışmayı yöneten Profesör Andrew Przybylski, bulguların şaşırtıcı olduğunu belirterek, günde 4 saat video oyunu oynayan kişinin oynamayandan çok daha mutlu hissettiğini söyledi.

Przybylski, 40 yıl önce yapılan çalışmalarda, kişilerin uzun süre video oyunu oynayınca daha mutsuz olduğunun ortaya koyulduğunu da hatırlattı.

Bu çalışmanın bulgularının farklı olması, 2 oyunun da bireyler tarafından kontrol edilebilir olması ve diğer kişilerin kontrol ettiği karakterlerle etkileşime geçebilme özelliğinin bulunmasıyla ilişkilendirildi.



