MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriOxford Üniversitesi: Video oyunları oynayanları mutlu ediyor
GeriTeknoloji Oxford Üniversitesi: Video oyunları oynayanları mutlu ediyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 16.11.2020 - 13:15 | Son Güncelleme:

Oxford Üniversitesi: Video oyunları oynayanları mutlu ediyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oxford Üniversitesi: Video oyunları oynayanları mutlu ediyor
Abone Olgoogle-news

Uzun sürelerle video oyunu oynamanın, kişinin iyi hissetmesini sağladığı belirlendi.

BBC'nin haberine göre, Oxford İnternet Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmada, uzun süre video oyunu oynayan bireylerin daha mutlu olduğu gözlendi. 

18 yaş üstü 3 bin 274 oyuncunun katıldığı çalışmada, 2 şirketin 2 oyununa odaklanıldı.

Şirketler, çalışma için kullanıcıların ne kadar süre oynadığına ve performanslarına dair veri paylaşımında bulundu.

Toplanan veri, oyuncuların mutluluklarını değerlendiren anket sorularının cevaplarıyla karşılaştırıldı.

Çalışmayı yöneten Profesör Andrew Przybylski, bulguların şaşırtıcı olduğunu belirterek, günde 4 saat video oyunu oynayan kişinin oynamayandan çok daha mutlu hissettiğini söyledi.

Przybylski, 40 yıl önce yapılan çalışmalarda, kişilerin uzun süre video oyunu oynayınca daha mutsuz olduğunun ortaya koyulduğunu da hatırlattı.

Bu çalışmanın bulgularının farklı olması, 2 oyunun da bireyler tarafından kontrol edilebilir olması ve diğer kişilerin kontrol ettiği karakterlerle etkileşime geçebilme özelliğinin bulunmasıyla ilişkilendirildi.

İnternet sitelerinin bildirimleri nasıl açılır?İnternet sitelerinin bildirimleri nasıl açılır? İşte yolu...
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle