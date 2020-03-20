Overwatch'un yeni kahramanı Echo göründü

Echo, Overwatch'ın ilk üyelerinden biri olan Singapurlu bilim insanı Dr. Mina Liao tarafından inşa edilmişti. Dr. Liao, organizasyona katılmadan önce robotik ve yapay zekâ alanlarının önde gelen uzmanlarından biri olarak görülüyordu.

Orijinal omnic tasarımlarını geliştirmek Dr. Liao'nun hayaliydi ve bu hayal Echo projesinin de temelini oluşturdu. Çevresine uyum sağlayabilen ve tıbbi destekten inşaata kadar pek çok farklı fonksiyonu öğrenebilecek şekilde programlanabilen; ancak bağımsız karar verme mekanizmaları önemli ölçüde sınırlı olan bir robot geliştirdi. Overwatch, Echo'yu ne sıklıkla ve nerede kullanacağına temkinli yaklaşıyordu. Tabii Liao, Echo'yu izleyerek öğrenebilen güçlü ve kapsamlı bir yapay zekâyla donatmıştı. Dolayısıyla konuşma şekli de dahil olmak üzere Liao'nun pek çok davranışı Echo tarafından benimsenmişti.

YETENEKLER

Üçlü Atış (Birincil Ateş)

Echo, üçgen biçimindeki bir alana aynı anda üç atış yapar.

Echo bir yapışkan bomba salvosu gönderir. Bombalar bir gecikmenin ardından infilak eder.

Echo hızla ileri atılır. Ardından özgürce uçabilir.

Echo birkaç saniye boyunca bir ışın göndererek canı yarısının altında olan hedeflere yüksek miktarda hasar verir.

Echo hedef rakip kahramanı kopyalayarak onun yeteneklerini kazanır.

Echo düştüğü esnada süzülebilir.

Yapışkan Bombalar (İkincil Ateş)

Uçuş (Shift)

Odaklı Işın (E)

Kopyala (Ulti)

Süzül (Pasif)