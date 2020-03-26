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Teknoloji
Haber Giriş: 26.03.2020 - 06:38,Son Güncelleme:/

Overwatch'ta yeni şimşek kostümü ortaya çıktı

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Overwatch'ta yeni şimşek kostümü ortaya çıktı
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Overwatch League, San Francisco Shock'un 2019 şampiyonluğunu kutlamak için hazırlanan yeni Doomfist kostümünü duyurdu.

“Şimşek” (Thunder) isimli kostüm, 2019 sezonunun en değerli oyuncusu Jay “Sinatraa” Won ve 2019 San Francisco Shock takımının katkılarıyla tasarlandı.

“Şimşek”, Overwatch League takımlarını ve oyuncularını temsil eden efsanevi kostümlerin en yenisi olarak oyunda yerini alacak. Bu serideki diğer kostümlerse “Flying Ace” London Spitfire Winston kostümü ile 2018 liginin en değerli oyuncusu Seong-Hyun “Jjonak” Bang için yapılan “Zen-Nakji” Zenyatta kostümü. 

Overwatchta yeni şimşek kostümü ortaya çıktı

Overwatch oyuncuları, bu özel tasarım efsanevi kostümü tüm platformlarda 26 Mart ve 9 Nisan tarihleri arasında 200 OWL Sembolü karşılığında alabilecek.

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