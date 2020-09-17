Overwatch'ta Tracer'ın çizgi görevi başladı

Bugünden itibaren 29 Eylül tarihine kadar oyuncular aralarında bir oyuncu simgesi, ses efektlerine sahip spreyler ve yeni Çizgi Roman Tracer epik kostümünün de bulunduğu toplamda dokuz ödül oyunculara sunulacak.

Overwatch, Dark Horse Comics ortaklığıyla Overwatch London Calling çizgi roman serisinin ilk bölümünü oyunculara sunuyor. Çizimlerini New York Times en çok satanlar listesinde de kendine yer bulmuş çizgi roman sanatçısı Babs Tarr'ın yaptığı ve hikâyesini Eisner ödüllü yazar Mariko Tamaki'nin hazırladığı bu seri, genç Tracer'ın Londra sokaklarındaki hayatını konu alıyor. Beş sayının ilki bugün dijital olarak çıkarken, fiziksel baskısı önümüzdeki aylarda sunulacak. Sonraki sayılarsa aylık olarak çıkarılacak.

Oyuncular; Hızlı Oyun, Rekabetçi Mod veya Arcade'de elde ettiği galibiyetlerle bir yeni oyuncu simgesi, bir yeni sprey ve bir yeni epik kostüm kazanacak.

3 Galibiyet | Oyuncu Simgesi

6 Galibiyet | Sprey

9 Galibiyet | Çizgi Roman Tracer (Epik Kostüm)

Oyunların öncesinde, sonrasında ve oyunlar sırasında Twitch yayıncılarını izleyenler de bazı içeriklere sahip olabilecek. Bu ödüller ayrıca seslendirmelere sahip.