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HaberlerTeknoloji HaberleriOverwatch'ın yeni kahramanı Echo oyuna giriş yaptı
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Teknoloji
Haber Giriş: 15.04.2020 - 09:34,Son Güncelleme:

Overwatch'ın yeni kahramanı Echo oyuna giriş yaptı

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Overwatch'ın yeni kahramanı Echo oyuna giriş yaptı
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Mevcut duruma hızla adapte olabilen ve çarpışmalarda farklı roller üstlenebilen yapay zeka harikası Echo ile düşmanlarınızı tek tek dize getireceksiniz.

Echo şu anda PC, Xbox One, PS4 ve Nintendo Switch platformlarında aktif hale geldi.

AÇIK REKABETÇİ SIRA

Yeni rekabetçi mod Açık Rekabetçi Sıra Arcade'e geliyor ve dört hafta kadar devam edecek. Bu mod, kahraman havuzları ve tek kahraman limiti de dahil olmak üzere standart dereceli kurallarını kullanıyor; ancak rol kısıtlamalarına veya rol sıralarına sahip değil. 

ECHO - YETENEKLER

Üçlü Atış (Birincil Ateş)

Echo, üçgen biçimindeki bir alana aynı anda üç atış yapar.
Echo bir yapışkan bomba salvosu gönderir. Bombalar bir gecikmenin ardından infilak eder.
Echo hızla ileri atılır. Ardından özgürce uçabilir.
Echo birkaç saniye boyunca bir ışın göndererek canı yarısının altında olan hedeflere yüksek miktarda hasar verir.
Echo hedef rakip kahramanı kopyalayarak onun yeteneklerini kazanır.
Echo düştüğü esnada süzülebilir.

Yapışkan Bombalar (İkincil Ateş)

Uçuş (Shift)

Odaklı Işın (E)

Kopyala (Ulti)

Süzül (Pasif)

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