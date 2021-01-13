Overwatch'a yeni ölüm maçı haritası: Kanezaka

Yeni yılla birlikte Overwatch'a eklenen yeni ölüm maçı haritası Kanezaka şimdi PC, PlayStation, Xbox ve Nintendo Switch platformlarında oyunculara sunuldu. Bugünden 25 Ocak tarihine kadar oyuncular aralarında altı spreyin ve Kyogisha Hanzo epik kostümünün de bulunduğu toplamda yedi yeni ödülü kazanabilecek.

Hızlı Oyun, Rekabetçi Mod veya Arcade'de elde ettiğiniz galibiyetlerle bir yeni oyuncu simgesi, sprey ve yeni epik kostüm Kyogisha Hanzo'yu kazanabileceksiniz.



3 Galibiyet | Pagoda Oyuncu Simgesi

6 Galibiyet | Yōkai Spreyi

9 Galibiyet | 1 Yeni Epik Kostüm: Kyogisha Hanzo



25 Ocak tarihine kadar istediğiniz Overwatch yayınını Twitch üstünden izleyerek altı adet Kanezaka Görevi spreyi kazanabiliyorsunuz.

2 Saat İzle | 1 Yeni Sprey

4 Saat İzle | 2 Yeni Sprey

6 Saat İzle | 3 Yeni Sprey