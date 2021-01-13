MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriOverwatch'a yeni ölüm maçı haritası: Kanezaka
GeriTeknoloji Overwatch'a yeni ölüm maçı haritası: Kanezaka
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Teknoloji
Haber Giriş: 13.01.2021 - 14:05 | Son Güncelleme:

Overwatch'a yeni ölüm maçı haritası: Kanezaka

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Overwatch'a yeni ölüm maçı haritası: Kanezaka
Abone Olgoogle-news

Blizzard'ın popüler oyunlarından biri olan Overwatch için yeni bir güncelleme geldi. İşte detaylar...

Yeni yılla birlikte Overwatch'a eklenen yeni ölüm maçı haritası Kanezaka şimdi PC, PlayStation, Xbox ve Nintendo Switch platformlarında oyunculara sunuldu. Bugünden 25 Ocak tarihine kadar oyuncular aralarında altı spreyin ve Kyogisha Hanzo epik kostümünün de bulunduğu toplamda yedi yeni ödülü kazanabilecek.

Hızlı Oyun, Rekabetçi Mod veya Arcade'de elde ettiğiniz galibiyetlerle bir yeni oyuncu simgesi, sprey ve yeni epik kostüm Kyogisha Hanzo'yu kazanabileceksiniz.

Overwatcha yeni ölüm maçı haritası: Kanezaka

3 Galibiyet | Pagoda Oyuncu Simgesi
6 Galibiyet | Yōkai Spreyi
9 Galibiyet | 1 Yeni Epik Kostüm: Kyogisha Hanzo

25 Ocak tarihine kadar istediğiniz Overwatch yayınını Twitch üstünden izleyerek altı adet Kanezaka Görevi spreyi kazanabiliyorsunuz.

2 Saat İzle | 1 Yeni Sprey
4 Saat İzle | 2 Yeni Sprey
6 Saat İzle | 3 Yeni Sprey

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle