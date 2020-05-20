MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriOverwatch yıldönümü etkinlikleri başladı
GeriTeknoloji Overwatch yıldönümü etkinlikleri başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 20.05.2020 - 10:11,Son Güncelleme:

Overwatch yıldönümü etkinlikleri başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Overwatch yıldönümü etkinlikleri başladı
Abone Olgoogle-news

2020 yılı Overwatch'ın dördüncü yıl kutlamalarına sahne olacak ve bu da arkadaşlarınızla gruplar oluşturmak için ideal bir dönem. Bu Yıldönümü etkinliğinde önceki tüm mevsimlik etkinliklerin kapışmaları geri dönerken; tüm mevsimlik kozmetik içerikler açık olacak. Şu andan 9 Haziran tarihine kadar oyuncular PC, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch'le Overwatch'a giriş yaparak 2020 Overwatch Yıldönümü etkinliğini kutlayabilecek.

Ayrıca Overwatch Yıldönümü etkinliğinin bu yıl Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle, toplayabileceğiniz 3 adet Ramazan temalı içerik de oyuna gelecek. Bunlardan iki tanesi sprey türünde (oruç ve ziyafet) olurken; bir tanesi de sembolleşmiş Ramazan fenerinden ilham alan bir oyuncu simgesi olacak.

HAFTALIK GÖREVLER

Haftalık Görevler, Overwatch Yıldönümü etkinliği için burada. Dokuz oyun kazanarak sınırlı süreliğine burada olacak ödüller kazanabilirsiniz.

Oyuncu simgeleri, spreyler ve epik kostümler kazanabileceğiniz ödüller arasında.

1. Hafta: Karbon Fiber Sigma (Epik)

2. Hafta: Fleur de Lis Widowmaker (Epik)

3. Hafta: Maskeli McCree (Epik)

YENİ KOZMETİK İÇERİKLER

5 efsanevi kostüm

3 epik kostüm

Oyuncu simgeleri, ifadeler, spreyler

MacBook Air 2020 incelemesiApple, yeni nesil Macbook Air serisini gün yüzüne çıkardı. Oldukça ince ve hafif bir tasarıma sahip olan yeni nesil Macbook Air'i yakından inceledik.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle