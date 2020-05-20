Overwatch yıldönümü etkinlikleri başladı

Ayrıca Overwatch Yıldönümü etkinliğinin bu yıl Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle, toplayabileceğiniz 3 adet Ramazan temalı içerik de oyuna gelecek. Bunlardan iki tanesi sprey türünde (oruç ve ziyafet) olurken; bir tanesi de sembolleşmiş Ramazan fenerinden ilham alan bir oyuncu simgesi olacak.

HAFTALIK GÖREVLER

Haftalık Görevler, Overwatch Yıldönümü etkinliği için burada. Dokuz oyun kazanarak sınırlı süreliğine burada olacak ödüller kazanabilirsiniz.

Oyuncu simgeleri, spreyler ve epik kostümler kazanabileceğiniz ödüller arasında.

1. Hafta: Karbon Fiber Sigma (Epik)

2. Hafta: Fleur de Lis Widowmaker (Epik)

3. Hafta: Maskeli McCree (Epik)

YENİ KOZMETİK İÇERİKLER

5 efsanevi kostüm

3 epik kostüm

Oyuncu simgeleri, ifadeler, spreyler