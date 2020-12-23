Overwatch ücretsiz oldu! Hemen indirin

Overwatch'ı denemek, 21 Aralık - 4 Ocak tarihleri arasında yeniden ücretsiz oldu. Oyunun 32 karakterden oluşan kadrosunun tamamı PC, Xbox ve Playstation'da oynanabilecek. Oyuncular aralarında Hızlı Oyun, Özel Oyun ve Arcade'in de bulunduğu oyun modlarında 28 farklı haritayı keşfederek Overwatch'ın sunduğu her şeyi deneyimleyebilecek.



Ücretsiz deneme oyuncuları ayrıca seviye atlayabilecek, ganimet kutuları kazanabilecek, kahramanları için çeşitli kişiselleştirme seçenekleri açabilecek ve oyunu aynı Blizzard ya da konsol hesabıyla almaları halinde deneme sırasında kaydettikleri tüm ilerlemeyi koruyabilecek.



