Overwatch Ligi Playoffları bugün başlıyor

Playofflar, en alt sıradan yerleşen takımlar arasındaki tekli eleme usulünde gerçekleşecek ön eleme maçlarıyla başlayacak. Bu takımlar, ikili eleme usulünde oynanacak playoff gruplarına yerleşmek için mücadele edecek. İki hafta sürecek playoffların ardından, geriye kalan dört takım 8-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 2020 Büyük Finallerinde kozlarını paylaşacak.

ÖNE ÇIKAN TAKIMLAR:

Bariyerlerin zayıflatıldığı ve tank oyuncularının hata payının artık çok daha düşük olduğu yeni bir meta içindeyiz. Bugün saat 00.00'da, Washington Justice (4-17), Vancouver Titans (6-15) maçı var. Overwatch Ligi sezon sıralamalarının en altlarında yer alan bu iki takımdan Vancouver 11. Washington'sa 12. sıradan turnuvaya yerleşti. Dolayısıyla hangi takımın playofflara kalacağını, hangi takımınsa 2021 yılında geri dönüş yapmak için antrenmanlara başlayacağını tekli eleme usulünde bir maç belirleyecek. Bu takımların sıralamalardaki yerleri daha üst sıralardaki takımların yüreklerine korku salmasa da kısa süre önce hasar oyuncusu “Decay”i (önceden Dallas Fuel'daydı) kadrosuna katan Washington Justice'i yabana atmamak gerek. İki takımın da playoff umutlarını yaşatmaya çalışacağı perşembe günkü maçın tam bir heyecan fırtınası olmasını bekleyebiliriz.

Pazar günüyse en iyi dört Kuzey Amerika takımı için ikili eleme usulünde oynanacak maçlar başlayacak. Philadelphia Fusion, San Francisco Shock'u 3-0 yenerek sezonu muazzam şekilde bitirmiş ve grubun seri başı olmuştu. Fusion baştan aşağı bir yıldızlar karması durumunda. Hasar oyuncusu “Carpe” ve çaylak destek “Alarm” MVP adayları konumunda. Ayrıca eski All-Star ikinci tank oyuncular “Poko” ve “Fury” yeni metada kendilerine yer bulabilir. Philadelphia ilk maçını cumartesi günü oynayacak ve rakibini perşembe ve cuma günkü tekli eleme turlarından çıkan takımlar arasından seçebilecek.