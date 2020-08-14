Overwatch Ligi Büyük Finalleri başlıyor

Üç gün sürecek etkinlik, Asya bölgesinin ikinci sıradan yerleşen takımı ve Kuzey Amerika bölgesinin ilk sıradan yerleşen takımı arasındaki maçla başlayacak.

Tam fikstür şöyle:



Tüm maçların tarih ve saatleriyse şöyle olacak:





13 Eylül tarihinde tamamlanacak bölge playofflarının ardından, Kuzey Amerika bölgesinden çıkan son iki takım Asya'ya seyahat ederek Büyük Final Hafta Sonu'nda mücadele edecek. Oyuncuların iyi şekilde dinlenebilmesi için, rekabet edecek takımlara birkaç hafta sürecek seyahat ve karantina süresi tanıyacağız. Eğer lig, oyuncuların seyahat etmesini güvenli bulmazsa Büyük Final formatı değiştirilerek her bir bölgenin iki finalistinin uzun bir seri oynaması ve 2020 Sezonu'nun iki bölge şampiyonu olması sağlanacak.

2020 şampiyonu, 1,5 milyon dolar değerindeki para ödülünü ve şampiyonluk kupasını evine götürecek. İkinci olan takım 750 bin dolar, üçüncü olan takım 450 bin dolar ve dördüncü olan takımsa 350 bin dolar elde edecek. Sezonun iki bölge şampiyonuyla tamamlanması halindeyse, para ödülü dağılımı şöyle değişecek: Her iki bölge şampiyonu 1 milyon dolar kazanırken, ikinci olan takımlarsa 500 bin dolar kazanacak.

All-Stars

Büyük Final Hafta Sonu öncesinde iki All-Stars etkinliği düzenlenecek. All-Stars Asya 26 Eylül Cumartesi gerçekleşecek ve bunu 3 Ekim Cumartesi gerçekleşecek All-Stars Kuzey Amerika takip edecek.

Taraftarlar şu andan 27 Ağustos tarihine kadar All-Star katılımcıları için oy verebilecek. Taraftarlar her bir bölge için (Asya ve Kuzey Amerika) rol başına dört oyuncu seçebilecek (hasar, tank ve destek). Her bir bölgede en çok oyu alan 18 oyuncu, kendi All-Stars etkinliklerinde yer almaya hak kazanacak. Nihai All-Stars kadrolarıysa oyuncuların nerede bulunduklarına ve etkinliklerin zamanına göre belirlenecek.















