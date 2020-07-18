Overwatch Ligi 2020 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Overwatch Ligi, 2020 sezon sonrası ve Büyük Finallerinin formatını duyurdu. 20 takımın tamamı sezon sonrasında mücadele etme şansı yakalayacak. Maçlar çevrimiçi olarak düzenlenecek ve yine iki gruba ayrılacak. 13 takım Kuzey Amerika'da, 7 takımsa Asya'da mücadele edecek. Yerleştirmeler ve bay geçmeler normal sezon sıralamalarına ve takımların şu üç turnuvadaki performanslarına göre belirlenecek: May Melee, Summer Showdown ve Countdown Cup.

Sezon sonrası dönem, 3 Eylül tarihinde Kuzey Amerika ve Asya gruplarına düşük sıralardan yerleşen takımlar arasında oynanacak tekli eleme maçlarıyla başlayacak. Bu maçlardan çıkmayı başaran takımlar, bir sonraki hafta Kuzey Amerika ve Asya'da ikili eleme turnuvalarında bay geçme hakkı kazanan takımlarla mücadele edecek. Her bir bölgedeki galipler ve mağluplar gruplarının şampiyonları, son dört takım arasında oynanacak Büyük Finallere yükselecek.



Bu son dört takım bir ikili eleme grubunda mücadele edecek ve buradaki iki takım Büyük Finallerde lig şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek. Dört takımın da aynı sunucuda oynayabilmesi için iki Kuzey Amerika takımı Asya'ya seyahat edecek. Dört finalist, karşılaşmalar öncesinde sağlık ve güvenlik gereksinimlerinin yanı sıra seyahat ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla birkaç hafta boyunca istirahat edecek.