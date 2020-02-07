Overwatch League yeni istatistik platformuyla oyuncuların karşısına çıktı

Lig tarafından da kullanılan bu istatistikler şimdi Overwatch severlere özel paneller şeklinde sunuluyor. Her kategoride öne çıkan seçenekler şöyle:

Overwatch League Stats Lab: Oyuncular

Maç Raporu

Oran Sıralamaları

Kariyer Toplamları

Tek Maç Skorları

Tek Harita Skorları

Fleta Deadlift’leri



Overwatch League Stats Lab: Kahramanlar

Overwatch League Kahraman Kullanımı

Overwatch League Geriye Dönük Kahraman Kullanımı

Overwatch League Stats Lab: Maçlar

Maç İstatistikleri

Seriler

En Hızlı Tamamlama Süreleri

Takım Harita İstatistikleri



Overwatch League Stats Lab: Takım Savaşları

Takım Savaşı Galibiyet Oranları

Takım Savaşı Galibiyet Karşılaştırmaları

Takım Savaşları İstatistik Oranları

Takım İlk Ölüm Oranları

Takım İlk Eleme Oranları Team

Kahraman İlk Ölüm Oranları

Kahraman İlk Eleme Oranları

Önemli Son Vuruşlar



Overwatch severler kafa kafaya kıyaslamalar yapabilir ve Stats Lab aracılığıyla istatistikleri indirebiliyor.