Overwatch League yeni istatistik platformuyla oyuncuların karşısına çıktı
Overwatch League, overwatchleague.com üzerinde yeni istatistik platformunu yayınladı. Henüz Betada olan ve State Farm sponsorluğuyla sunulan Overwatch League Stats Lab adlı platform, oyunun hayranlarına hem 2020 sezonu hem de eski sezonlardaki oyuncu, kahraman ve takım savaşı istatistiklerini derinlemesine inceleme ve indirme konusunda özgürlük tanıyor.
Lig tarafından da kullanılan bu istatistikler şimdi Overwatch severlere özel paneller şeklinde sunuluyor. Her kategoride öne çıkan seçenekler şöyle:
Overwatch League Stats Lab: Oyuncular
Maç Raporu
Oran Sıralamaları
Kariyer Toplamları
Tek Maç Skorları
Tek Harita Skorları
Fleta Deadlift’leri
Overwatch League Stats Lab: Kahramanlar
Overwatch League Kahraman Kullanımı
Overwatch League Geriye Dönük Kahraman Kullanımı
Overwatch League Stats Lab: Maçlar
Maç İstatistikleri
Seriler
En Hızlı Tamamlama Süreleri
Takım Harita İstatistikleri
Overwatch League Stats Lab: Takım Savaşları
Takım Savaşı Galibiyet Oranları
Takım Savaşı Galibiyet Karşılaştırmaları
Takım Savaşları İstatistik Oranları
Takım İlk Ölüm Oranları
Takım İlk Eleme Oranları Team
Kahraman İlk Ölüm Oranları
Kahraman İlk Eleme Oranları
Önemli Son Vuruşlar
Overwatch severler kafa kafaya kıyaslamalar yapabilir ve Stats Lab aracılığıyla istatistikleri indirebiliyor.
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