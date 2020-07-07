Overwatch League Summer Showdown kazananları belli oldu

Sürprizlerle dolu bir hafta sonunun ardından Paris Eternal ve Guangzhou Charge, Overwatch Ligi'nin Summer Showdown turnuvalarından galip ayrılan ekipler oldu. Paris, pazar gecesi gerçekleşen Kuzey Amerika turnuvasında Philadelphia Fusion'ı yedi haritalık çekişmeli bir serinin ardından mağlup ederek şampiyon oldu. Asya turnuvasındaysa 2. sıradaki Guangzhou Charge, önemli favori konumundaki Shanghai Dragons'u pazar sabahı mağlup ederek bölgenin kazananı oldu.

Kuzey Amerika grubuna sekizinci sıradan giriş yapan Paris, 9. sıradaki Dallas'ı ve 4. sıradaki Vancouver'ı turnuvanın ilk iki turunda yenmeyi başardı. Eternal, yarı finaldeyse Amerika'nın tartışmasız en iyi takımı olan San Fransisco'yu beş haritalık heyecanlı bir serinin ardından alt etti. Dinamik çaylak Yeong-han “SP9R1E” Kim'in Genji'siyle liderlik ettiği Eternals'ın agresif tarzı, Philadelphia'ya fazla geldi.

Pazar günüyse Guangzhou Charge, 7. sıradan giriş yapan Shanghai Dragons'u 4-2 yenerek Summer Showdown Asya grubunu kazandı. Charge seriye 3-0 galip başlasa da Shanghai hızlı bir geri dönüş gerçekleştirerek art arda iki harita birden kazandı. Ancak Guangzhou, Dragons'un ivmesini Blizzard World haritasında durdurmayı bildi. Charge, genç ama son derece yetenekli bir takım ve Kore, Çin, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden oyuncular barındırıyor.



