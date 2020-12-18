Overwatch kara kışa teslim oldu

Mei'nin Kartopu Savaşı, Yeti Avı ve Kartopu Ölüm Maçı'nın yanı sıra oyuncular yeni 4'e 4 kapışma Çözülme Savaşı'nı da oynayabilecek. Bu yeni oyun modunda karşı tarafı tamamen donduran takım kazanıyor.

Oyuncular normalde öldükleri zamanlarda donacaklar. Takım arkadaşları donan oyuncuyla etkileşime girerek onu çözebilecek.

Haftalık görevler

Haftalık Görevler, Kış Masalı etkinliğiyle birlikte geri dönüyor. Dokuz oyun kazanarak sınırlı süreliğine burada olacak ödüller kazanabiliyorsunuz. Oyuncu simgeleri, spreyler ve epik kostümler ödüllerden bazıları...

1. Hafta: Cin Junkrat (Epik)

2. Hafta: Zencefilli Kurabiye Ana (Epik)

3. Hafta: Buzlu Roadhog (Epik)

Yeni kozmetik içerikler

5 efsanevi kostüm (Kondüktör Reinhardt, Penguen Mei, Buz İmparatoriçesi Moira, Oyuncak Robot Zenyatta, Oduncu Torbjorn)

3 epik kostüm

Oyuncu simgeleri, spreyler...



