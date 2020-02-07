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Teknoloji
Haber Giriş: 07.02.2020 - 08:29,Son Güncelleme:/

Overwatch için yeni özellikler: Sırada ne var?

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Overwatch için yeni özellikler: Sırada ne var?

Overwatch’ın Açık Test Sunucusu’na gelen yeni yama önemli özelliklere işaret ediyor. Açık Test Sunucusu’nda (PTR) denenebilen yeni özellikler arasında rekabetçi oyun modunda seçilebilen şampiyonların rotasyona girmesi ve yeni Workshop özellikleri yer alıyor.

Overwatch önümüzdeki günlerde birkaç önemli özelliğe sahip olacak ve bu özellikler an itibarıyla bilgisayar sürümünün Açık Test Sunucusu’na (PTR) gelen 1.45 yamasıyla denenebilir durumda. Oyun Direktörü Jeff Kaplan, geçen hafta yayınlanan Geliştirici Günlükleri videosunda Kahraman Havuzları (Hero Pools) ve Deneysel Kartı (Experimental Card) gibi önemli özelliklerden bahsetmişti.

PTR Yaması 1.45’in öne çıkan özellikleri ana hatlarıyla şöyle: 

YENİ ÖZELLİK: KAHRAMAN HAVUZLARI

21. Sezon’la birlikte Rekabetçi Oyun moduna Kahraman Havuzları ekleniyor. Harita Havuzları’na benzeyen bu özellikte rekabetçi oyunlarda seçilebilen Overwatch kahramanları her hafta değişecek. Haftalık olarak yalnızca birkaç kahraman rotasyon dışında kalacak. Bu özellikle birlikte takım kombinasyonları sezon boyunca daha sık değişecek ve Rekabetçi Oyun modu daha da ilgi çekici hale gelecek. 

Yalnız bir konuya dikkat çekmek isteriz; Kahraman Havuzları yeni bir özellik olup bu sezondan sonra oyundan kalkabilir ve önümüzdeki sezonlarda Overwatch’ta yer almayabilir. 

YENİ WORKSHOP ÖZELLİKLERİ:

Kişiselleştirilmiş Oyun Haritaları

Workshop Odası – 40m x 40m x 40m boyutlarında kapalı bir oda
Workshop Adası – 40m x 40m boyutlarında etrafı sularla çevrili bir ada
Workshop Alanı – 900m x 900m boyutlarında düz bir alan

DENEYSEL KARTI

Deneysel Kartı bu PTR yamasında yer almayacak ancak yama ayın ilerleyen günlerinde oyuna eklendiğinde gelecek.

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