Overwatch Halloween Dehşeti başladı: Maçlar kızışacak

Nintendo'ysa Overwatch'ın Switch sürümünün birinci yaşını kutlamak adına, 13 Ekim'den 20 Ekim'e kadar sürecek ücretsiz bir deneme sürümünü oyunculara sunacak. Ayrıca Legendary Edition, 25 Ekim'e kadar yüzde 50 indirimli olacak.

JUNKENSTEİN'IN İNTİKAMI – GÖREVLER

Bu yıl Junkenstein'ın İntikamı her hafta iki tane olmak üzere toplamda altı görev sunacak.

1. Hafta: İntikam Hayaleti, Çılgın Hücum Ölümcül bir hayalet oyuncuları kovalar. Zomnic'ler daha hızlı hareket eder.

2. Hafta: Dengesiz Zomnic'ler, Üç Kişiydiler Zomnic'ler oyuncuların yakınına gelince patlar. Yalnızca 3 oyuncu bulunur ama oyuncular daha fazla hasar verir.

3. Hafta: Gizemli Değişim Kahramanlar düzenli olarak değişir. Bazı düşmanlar öldüklerinde Şok Tekerlekleri ortaya çıkarır.

Baptiste (Asi) ve Ashe (Kanun Kaçağı) da Junkenstein'ın İntikamı'na eklendi.

HAFTALIK GÖREVLER

Hızlı Oyun, Rekabetçi Oyun ve Arcade modlarında tamamlayabileceğiniz haftalık görevlerle, normalde Overwatch oynayarak elde ettiğiniz ödüllere ek olarak sınırlı süreliğine oyunda kalacak spreyleri, oyuncu simgelerini ve bir de epik kostümü kazanabilirsiniz.

1. Hafta: 3 Oyun Kazan | Fantasma Sombra Oyuncu Simgesi 6 Oyun Kazan | Fantasma Sombra Spreyi 9 Oyun Kazan | Fantasma Sombra Epik Kostümü

2. Hafta: 3 Oyun Kazan | Kaya Brigitte Oyuncu Simgesi 6 Oyun Kazan | Kaya Brigitte Spreyi 9 Oyun Kazan | Kaya Brigitte Epik Kostümü

3. Hafta: 3 Oyun Kazan | Bez Bebek Echo Oyuncu Simgesi 6 Oyun Kazan | Bez Bebek Echo Spreyi 9 Oyun Kazan | Bez Bebek Echo Epik Kostümü



YENİ KOZMETİK İÇERİKLER

Haftalık görev ödüllerine ek olarak, yeni ödüller 5 yeni efsanevi kostümü içeriyor: